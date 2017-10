Výstava ve Frenštátě připomíná svatební dny

/FOTOGALERIE/ Svatební den je jistě možno považovat za jeden z nejhezčích v životě. Tento slavnostní okamžik připomíná výstava v Klubu důchodců ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Bylo přesně 14 hodin, když se v úterý 17. října v klubovně ozvaly tóny známého svatebního pochodu z Wagnerovy opery Lohengrin. Právě začala vernisáž výstavy svatebních oznámení, kterou v Klubu důchodců pořádá frenštátská organizace Svazu tělesné postižených.

„Je to naše první velká výstava, kterou chceme přiblížit vzpomínky na vaše mládí, manžely a manželky,“ sdělila přítomným návštěvníkům Dagmar Uhlářová.

Oznámení sháněli mezi členy. „Ti mají děti, mnohdy po celé republice. Loni, když jsme to zkusili poprvé, tak se toho sešlo strašně málo, tak jsme to zkusili letos znovu a nestačili jsme se divit, kolik jsme toho nakonec měli,“ dodala Dagmar Uhlářová.

Starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová připomněla, že svatební obřady bývají v pátky i o sobotách. „Jsou to okamžiky, které nikdy nezevšední. Pro mne je to pokaždé slavnostní událost a i po tolika letech člověk vstupuje do obřadní síně s dojetím a s očekáváním. Protože pokaždé je to složení svatebčanů jiné,“ zmínila mimo jiné Zdeňka Leščišinová.

Místostarosta Pavel Mička řekl, že na vystavených svatebních oznámeních poznal některé známé a připomněl, že on sám se ženil v roce 1985. „Bylo to krásné a předpokládám, že i vy máte krásné vzpomínky na svou svatbu,“ pronesl k návštěvníkům.

K vidění jsou oznámení z různých koutů České republiky, a také svatební oznámení olympijského vítěze Jiřího Rašky, skokana na lyžích Jakuba Jandy či ilustrátora Adolfa Dudka. Nejstarší oznámení je z Místku z roku 1931. Celkem je jich 295, k tomu jsou k vidění i fotografie některých svatebních párů.

Výstava je otevřená do soboty. Zítra a v pátek je možno ji zhlédnout ve frenštátském Klubu důchodců v době od 10 do 17 hodin, v sobotu, kdy končí, v době od 10 do 14 hodin.