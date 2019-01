Štramberk - Mnoho povyku pro nic. Tak nazval situaci, která ve Štramberku vznikla po návrhu nového územního plánu, starosta Jan Socha. Obavy obyvatel z destrukce místních kulturních hodnot jsou podle něj zbytečné.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Město Štramberk ožilo debatou o nedávno zveřejněném návrhu nového územního plánu. Koncept navrhující dvoupatrové garáže a parkoviště v historickém centru města nebo výstavbu bytových domů s fotovoltaickými panely na střechách vyústil ve vznik občanského webu Štramberáci.cz - Iniciativa proti destrukci kulturních hodnot města Štramberka.

Starosta města Jan Socha sice diskusi na novém webu uvítal, situaci kolem návrhu konceptu však vidí jako zbytečně vyhrocenou. Dle jeho slov se totiž jedná pouze o návrh, který není definitivní. „Aktéři stránek se dobývají do otevřených dveří,“ nastínil svůj pohled na věc Socha a pokračoval: „Návrh nového územního plánu města Štramberka totiž není v žádném případě konečný. Lidé jej mohou připomínkovat, a to i kriticky. Sám je k tomu od nastoupení do funkce všemi dostupnými prostředky vyzývám.“

Kampaň bojuje proti devastaci centra

Webové stránky Štramberáci.cz fungují od začátku ledna tohoto roku. Internetová kampaň, jejímž hlavním iniciátorem je David Plandor, vznikla podle informací uveřejněných na samotných stránkách z důvodu nesouhlasu s návrhem nového územního plánu města Štramberk. Tvůrci webu se totiž obávají, že koncept způsobí destrukci kulturních hodnot města. „Nechceme dvoupatrové garáže a parkoviště pro auta turistů v centru města. Odmítáme při pohledu z Trúby vidět střechy domů, jež zdobí fotovoltaické panely,“ tyto a podobné připomínky plní web od jeho spuštění.

Kromě kritických hlasů místních občanů lze na stránkách najít také kritiku skutečností, že plán počítá s výstavbou na pozemcích, které město ani nevlastní, nebo že se radnice snaží možnost nový koncept do 27. ledna připomínkovat zatajit. Obvinění vznesená na webu ale štramberský starosta odmítá.

„Ve středu 5. ledna se na radnici konal speciální seminář, věnovaný právě konceptu nového územního plánu,“ informoval Socha. „Jednalo se o první oficiální seznámení se s tímto dokumentem,“ pokračoval starosta. Semináře se zúčastnila nejen generalita města, ale také nejaktivnější občané, jež byli zvoleni do komisí a výborů města, a v neposlední řadě také dva hlavní aktéři webu Štramberáci.cz. „Na semináři byl přítomen pan Plandor a pan Tůma. O tvrzení, že plán není v žádném případě konečný, se tedy mohli na vlastní oči přesvědčit,“ uvedl Socha.

Výsledkem setkání bylo podle starosty zjištění, že myšlenky tvůrců webu a radnice se vlastně liší jen v jedné věci. „Aktéři webu si mysleli, že jde již o hotovou věc, že to, co bylo nakresleno, se prostě stane,“ uvedl starosta a pokračoval: „My jsme se je snažili přesvědčit o tom, že tomu tak není, že kdokoliv bude chtít, může do 27. ledna podat písemnou připomínku, kterou se budeme zabývat.“ Sám Socha se navíc s některými výtkami uveřejněnými v internetové diskusi ztotožňuje. „Třeba výstavba parkoviště na evangelické zahradě. To je pro mě naprosto nepřijatelné,“ uvedl jako příklad.

Jaké další připomínky k novému územnímu plánu města Štramberk místní občané mají, bude vedení města jasné již příští týden. Na středu 12. ledna totiž radnice naplánovala veřejné setkání, na kterém budou moci všichni přítomní o nedokonalostech konceptu diskutovat.