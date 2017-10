Workoutové hřiště ve Štramberku otvírali mistři

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Další workoutové hřiště je v provozu na území Novojičínska. Otevřeli ho ve Štramberku.

Workoutové hřiště stavěla ostravská firma Workout Club Parks, která dělala již kolem stovky workoutových hřišť po celé České republice.

„Je to vlastně hřiště v exteriéru pro cvičení vlastní váhou. Člověk může posilovat na čerstvém vzduchu. Je to hlavně pro mladé, odpadá finanční zátěž, která by je čekala třeba ve fitku, které to může částečně nahradit,“ sdělil Ondřej Koneš, zástupce firmy.

Zároveň dodal, že na stránkách woclub.cz je blog, kde zájemci o cvičení najdou rady a návody, jak začít.

„Je to nové a hodně lidí neví, jak má začít, tak se snažíme jim takto pomoci,“ pokračoval Ondřej Koneš s tím, že pro hodně lidí může být cílem udělat shyb na hrazdě - na blogu najde návod, jak na to.

Jak to vypadá, když se to umí, předvedli v exhibici dva nejpovolanější. Daniel Hanák z Orlové je absolutní mistr republiky za letošní rok a street workout dělá již téměř pět a půl roku. O něco kratší dobu se tomuto sportu věnuje Tomáš Labaj z Karviné, mistr republiky do 75 kilogramů za rok 2016.

Dostat se až na úroveň mistra republiky je podle Daniela Hanáka hodně náročné. „Denně trénuji tak tři, čtyři hodiny,“ řekl a dodal, že trénuje tam, kde má nejbližší hřiště. Tomáš Labaj dodal, že občas trénovali i společně.

„Ten sport je hlavně o rukou a zapojení horní části těla,“ shodli se oba.

Milan Hanzelka, předseda Komise kulturní, školské a volnočasových aktivit města Štramberk připomněl, že se Štramberk se přidal k okolním městům Příboru a Frenštátu pod Radhoštěm, kde již workoutová hřiště stojí. „Chceme tím namotivovat mladé lidi, aby jen neseděli u počítačů, ale aby byli venku a zacvičili si,“ uvedl.

Workoutové hřiště stojí v prostoru sportovního areálu nedaleko sídliště Bařiny, kde je poměrně velký potenciál dětí. Zástupci města věří, že nové hřiště by je mohlo oslovit.