VIDEO: Z bývalého internátu ve Studénce může být školka nebo i lékařské ordinace

Býval to kdysi internát Vagonky Studénka. Teď ho má dostat město. „Je to škoda, mohli z toho udělat něco pro důchodce, je tady pěkný parčík, dalo by se tady posedět," říká starší žena sedící na lavičce poblíž sídliště v Butovicích, místní části Studénky.

Bývalý učňovský internát ve Studénce. | Video: Deník/Ivan Pavelek