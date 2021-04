V současné době je sice teprve v běhu výběrové řízení na dodavatele stavby, starostka Kunína Dagmar Novosadová pro Deník ale uvedla, že již zahájili přípravné práce, které obec provádí svépomocí. Jedná se například o odstranění železného zábradlí.

„Jsme ve fázi příprav, chystáme revitalizaci objektu bývalého kina, výsledkem má být kulturní sál a vchod do obecního úřadu,“ řekla Dagmar Novosadová a upřesnila, že celkové náklady na akci mají být okolo 26 milionů korun, přičemž zhruba 18 milionů korun má tvořit dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

Vizualizace nové podoby kina - po revitalizaci.Zdroj: Obec Kunín

„Dojde ke zboření staré části budovy a výstavbě nové budovy v podobném duchu, takže ráz zůstane zachovaný. Vlevo z čelního pohledu bude společný vchod, kterým se vejde do vestibulu a odtud nalevo do obecního úřadu a napravo do obecního sálu, který bude v přízemí. Sál bude mít balkon, kde se bude sedět, tím se zvýší kapacita na plesy. Chtěli jsme zachovat kapacitu dvou set osob,“ doplnila Dagmar Novosadová.

Starostka Kunína připomněla, že kulturní akce, jako například plesy, obec i složky pořádaly kvůli absenci obecního sálu v tělocvičně základní školy. Prodej alkoholu, který je na plesech běžný, byl ale v tomto případě poněkud kontroverzní.

Nový sál nejenže umožní pořádaní větších akcí zejména od podzimu do jara, ale zároveň v budově bude zázemí při letních akcích. „Propojí se tak sál s areálem výletiště. Myslím si, že to napomůže k oživení spolkového života i podpoře akcí,“ podotkla Dagmar Novosadová s tím, že práce by mohly začít letos v létě, dokončení revitalizace je plánované na podzim příštího roku.