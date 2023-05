Objekt bývalé Základní školy Náměstí je jeden z hlavních úkolů každé nové garnitury, která na radnici bude. To uvedl loni krátce před komunálními volbami Adam Hanus, současný starosta Kopřivnice. Nyní už se zdá být jisté, že pro chátrající historickou budovu se najde využití.

Základní škola Náměstí Kopřivnice - 12. května 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Rada města Kopřivnice na své poslední schůzi schválila zahájení projektové přípravy rekonstrukce historické části bývalé ZŠ Náměstí podle studie připravené městskými architekty. Budova z počátku minulého století by se měla proměnit v moderní městskou knihovnu a komunitní centrum.

Studie, která počítala s přestěhováním knihovny a využitím prostor pro další vzdělávací aktivity již byla zpracovaná delší dobu. Když redakce Deníku před podzimními volbami zjišťovala u zástupců některých kandidujících stran názor na tento záměr, nevyznělo vše tak jednoznačně. Například současný místostarosta Stanislav Šimíček zastával názor, že ZŠ Náměstí by měla být zachována ke školským účelům. To, že jsou ve městě i odpůrci přemístění knihovny zaznamenával také Adam Hanus.

Nyní je jasno. „Ve hře bylo již několik variant, včetně vybudování bytů – od tohoto návrhu však bylo upuštěno kvůli značným dispozičním omezením a předpokládané vysoké ceně bytových jednotek. Jelikož před pár lety vyvstala potřeba řešit také nevyhovující prostory městské knihovny v kulturním domě, byla zpracována studie řešící využití bývalé školy právě pro účely knihovny. Předložený návrh se nám líbí a považujeme za příhodné, aby se budova opět stala místem vzdělávání a setkávání lidí,“ uvedl nyní Adam Hanus.

Nově vybudovaná knihovna již má odpovídat současným požadavkům na půjčovní prostory. Zároveň mají v objektu vzniknout prostory pro aktivity komunitního centra. „Knihovny v současné době kromě své základní funkce půjčování knih rozšiřují činnost do oblasti výstav, koncertů, přednášek, poskytování zázemí spolkům a podobným organizacím. V přízemí by podle studie měla vzniknout půjčovna, čítárna plus prostory takzvané teen zóny pro náctileté. Teen zóna je navržena tak, aby ji bylo možno využívat nezávisle na provozu knihovny. V patře budou umístěny prostory pro přednášky, menší vzdělávací místnosti, tvůrčí dílny a nezbytné sklady. Do budoucna se počítá s možností pronájmů některých místností organizátorům různých kulturních a společenských akcí,“ sdělila tisková mluvčí Kopřivnice Lucie Macháčková.

Město teď vytvoří podklady pro výběrové řízení na projektanta. Počítá se, že zpracování projektové dokumentace potrvá minimálně rok a půl, potom by mohlo dojít k realizaci. Předběžné odhady nákladů na rekonstrukci se pohybují kolem 150 milionů korun, Kopřivnice se proto bude snažit získat nějakou dotaci.

Bývalá ZŠ Náměstí má ještě další objekt, přístavbu z konce 70. let minulého století. V této souvislosti se již delší dobu hovoří o tom, že v objektu vzniknou nové byty. Podle hotové studie by tam mělo vzniknout sedmnáct bytů velikost 1+KK až 3+KK. Další dva luxusnější byty 4+KK by vznikly ve střešní nástavbě.

Dvoupatrovou měšťanskou školu postavil v letech 1909-1910 příborský stavitel Bedřich Karlseder. Až na několik výjimek, jako byla například první světová válka, kdy zde byly ubytováni vojáci a dělníci, budova sloužila vzdělávacím účelům. Fungovala do roku 2008, kdy byla z důvodu poklesu počtu žáků uzavřena. Od té doby město hledá nové využití.