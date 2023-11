První etapu bude mít brzy za sebou projekt participativního bydlení na Koksaři v Trojanovicích. Objekt Koksaře byl dlouhá léta využíván zejména jako rekreační a hotelové středisko. Řada zájemců se již přihlásila formou dotazníku. Zástupci obce plánují s nimi informační setkání.

Chata Koksař v Trojanovicích, která se má proměnit v bytový dům. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Smyslem pilotního projektu je vybudování moderního bydlení ve spolupráci s budoucími spoluvlastníky či nájemníky. Obec ho spustila letos v červenci, doposud dotazník vyplnilo více než 50 domácností. Zájemci měli sdělit své preference týkající se bydlení v Trojanovicích. Výsledky dotazníkového šetření rozhodnou, zda bytový dům bude společenstvím spoluvlastníků, nebo obec postaví klasické nájemní bydlení.

„Zájemci nyní mají jedinečnou možnost ovlivnit, kterou cestou se obec při realizaci bydlení v Koksaři vydá,“ uvedl k projektu starosta Jiří Novotný.

Z dosavadních výsledků z dotazníků vyplývá, že bydlení v Koksaři zaujalo převážně obyvatele nebo rodáky z Trojanovic a Frenštátu. Mezi zájemci jsou mladé rodiny s dětmi i starší páry. „Obyvatelé jsou u obou variant ochotni zapojit se do participativního bydlení ve všech aspektech – do plánování bytových jednotek a společných prostor, ale také do společného financování, správy objektu a dokonce vstoupit do představenstva,“ doplnil starosta Trojanovic.

První informační schůzka by se měla uskutečnit ve druhé polovině listopadu. Zástupci obce zde předestřou výsledky dotazníkového šetření a budou se zde projednávat detailní parametry obou variant řešení rekonstrukce. Na základě diskuze obec vybere finální řešení a vyhlásí konkrétní záměr, k němuž se budou moci obyvatelé již závazně připojit.

V hlavní budově Koksaře byly převážně dvoulůžkové pokoje, sloužily zde rovněž dvě společenské místnosti, velká jídelna a bar. Součásti Koksaře bylo také 16 chat. V roce 2020 se objekt objevil v nabídce realitní kanceláře a koupila ho obec Trojanovice.

Podle studie by ve čtyřpodlažním objektu mělo vzniknout 23 bytů, k tomu společenská místnost, kolárna, prádelna, sklepy. Byty jsou většinou menší, do 30 metrů čtverečních, největší má obytnou plochu 53,5 metru čtverečních.