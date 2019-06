Týdeník Rozkvět, který vyšel 1. června 1989 se věnoval zejména 51. schůzi rady Okresního národního výboru v Novém Jičíně, která se zabývala především zdravotními a sociálními otázkami, hovořilo se rovněž o rekonstrukci divadla v Novém Jičíně, která bylo ve fázi hrubé stavby.

Prohloubení přátelství k lidu SSSR

V několika článcích se zřetelně objevil veřejně prezentovaný srdečný vztah k Sovětskému svazu. Například tajemnice Okresního výboru Svazu čekoslovensko-sovětského přátelství (OV SČSP) Jana Kuběnová ve svém textu vedla, že OV SČSP si je vědom toho, že má své nezastupitelné místo a spoluodpovědnost za upevňování spolupráce a přátelství k lidu Sovětského svazu.

„Konkrétním činem ke zvýšení účinnosti politickovýchovné práce byl koncert vítězů svazových soutěží pro sovětské vojáky v jejich posádce. Na koncertě, který zorganizovala komise jazyka ruského při OV SČSP, vystoupili vítězové okresních a krajských kol soutěží SČSP. Po koncertě došlo k předání drobných dárků a suvenýrů účinkujícím, sovětští vojáci obdrželi od našich pionýrů kytice šeříků, součástí této akce se stala prohlídka vojenské techniky,“ uvedla mimo jiné autorka textu.

Úspěch v soutěži o Sovětském svazu

Jako o vzorných reprezentantech města Studénka, okresu Nový Jičín a vlastně i tehdejšího Severomoravského kraje psal autor textu Úspěšní osmáci o trojici žáků 8.A třídy ze Základní školy na ulici Sjednocení ve Studénce. „Po vítězství v okresním i krajském kole soutěže O zemi, kde zítra již znamená včera, se zúčastnili národního finále v Pardubicích, jež pro ně znamenalo velký úspěch. Z osmi soutěžících se umístili na třetím místě, se ztrátou pouze jednoho bodu na vítěze a shodným počtem bodů s druhým v pořadí,“ stojí v textu. Reprezentanti Studénky získali 63 bodů, a to za správné odpovědi na otázky dvou tematických celků, znalostech o Sovětské armádě a o Turkménii, jež si zvolili z daných možností. Dokonce v jedné z otázek o kultuře této svazové republiky získali jako jediní ze všech plný počet bodů.

„Jana a Radovan nám sdělili své zážitky ze soutěže, poznatky z přípravy, prozradili, že i když byla náročná, dala se zvládnout. V příštím roce by se jí chtěli zúčastnit také, ale již jako studenti gymnázia v Bílovci, kam všichni tři soutěžící po úspěšných přijímacích zkouškách půjdou studovat,“ pokračuje text.

Nová prodejna drůbeže

Rozkvět také zaznamenal, že 25. dubna 1989 byla slavnostně otevřena první prodejna drůbežích specialit v okrese Nový Jičín. Prodejna dostávala zboží čtyřikrát týdně, tudíž je vždy čerstvé. „Drůbeží výrobky zde objednává vedoucí Otakar Vavřina a to podle zájmu a poptávky spotřebitelů. Drůbežářské závody s. p. Přerov provozovací Valašské Meziříčí, dodávají do prodejny v areálu Máj na sídlišti veškerý sortiment drůbeže. Jsou přednostně zásobováni nedostatkovým zbožím, to je kuřecími řízky, drůbežími játry, drůbky, chlazenou i mraženou drůbeží,“ psal autor textu.

Podle něj bylo v sortimentu pro rychlou přípravu na pečení v mikrovlnných troubách kuře kung pao, po javansku, kuřecí panenky, porcované kachny, které v minulosti chyběly, řízek po orientálsku. Ze salámů a párků byly v nabídce hornický, drůbeží se šunkou, mozaika, drůbeží párky, orlická klobása, valašská, párky ve střívku a drůbeží sekaná.

„Podle slov vedoucího prodejny jsme byli ujištění, že tento sortiment není jen přechodný, jak se to často stává při otevření nové prodejny, ale bude pravidelný a podle zajmu spotřebitelů zásobován,“ uzavřel autor.

Koláč vyhrál Ringo

Rozkvět informoval také o 4. ročníkem celostátního festivalu humoru „O mořkovský koláč“, který se uskutečnil v posledním květnovém víkendu. Vzhledem k tomu, že soutěžním tématem bylo cestování a motorismus, proto byl pořad připravován s redakcí rozhlasového pořadu Pozor, zákruta. „Nejvíce se divákům, kterých přišlo za dva dny téměř 1200, líbil se svým povídáním pražský herec a zpěvák František Čech, který si odvezl také hlavní trofej - nádherný koláč,“ uvedl organizátor soutěže.