Z Kopřivnice je to sice podstatně blíže na koridorovou trať do Studénky, zde ale velká část dálkových vlaků vůbec nestaví. V Hranicích na Moravě je podstatně větší výběr spojů.

„Evidujeme problémy s návazností vlakových spojů ve Studénce. Dochází tam k situacím, že když do Studénky přijede rychlík, osobní vlak do Kopřivnice na jeho pasažéry nečeká. Nebo naopak rychlík odjede pár minut před příjezdem cestujících z Kopřivnice,“ řekl starosta Miroslav Kopečný.

Smlouvu s Moravskoslezským krajem o zlepšení dopravní obslužnosti schválili kopřivničtí radní na své minulé schůzi. Nová linka má jezdit přes Příbor a Nový Jičín.

Autobusy mají jezdit podle objednávky cestujících, což město označuje jako „smart řešení“.

„Půjde o poptávkový systém, kdy si cestující budou objednávat jízdy přes speciální aplikaci nebo telefonicky. Autobus tak bude stavět pouze na zastávkách, kde bude evidována objednávka, byť by to bylo pouze od jediného cestujícího,“ vysvětlil Richard Petr z odboru rozvoje města s tím, že v současné době se pracuje na jízdním řádu, s nímž budou cestující seznámeni v průběhu prázdnin.

Nová služba bude fungovat od 1. září do 28. února příštího roku, cestování by měla ulehčit například vysokoškolským studentům. Šest měsíců zkušebního povozu vyjde na 4 miliony korun, přičemž většinu uhradí Moravskoslezský kraj. Patnácti procenty, tedy asi 600 tisíci korunami, se budou na provozu podílet také zapojená města Kopřivnice, Nový Jičín a Příbor, a to v poměru podle počtu obyvatel. Kopřivnice tak zaplatí zhruba 245 tisíc.

Po zkušebním provozu dojde k vyhodnocení vytíženosti nové linky a k případnému prodloužení služby na další období. Moravskoslezský kraj už oznámil plány na linku loni na podzim, kvůli pandemii se ale nakonec vůbec nerozjela.