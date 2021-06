Pane starosto, co se děje v současné době v Trnávce?

Momentálně opravujeme schodiště a terasu obecního hostince, protože jsme dospěli k názoru, že už je potřeba to opravit. Chystáme investice na opravu chodníků a výstavbu nového chodníku v obci. Připravujeme rovněž opravu místních komunikací, máme v plánu výměnu veřejného osvětlení za úspornější. Ve škole chceme měnit topení a hydroinstalaci, protože je to tam někdy od osmašedesátého roku a už je načase. Akorát, zatím se pořád neví, jak to bude s penězi. Taky se vracíme k nějaké tělocvičně u té školy. V archivu jsme našli, že už tady byla projektovaná několikrát. Na tu dobu to bylo velké dílo. Počítalo se tam se dvěma stovkami žáků. Nějaká studie tělocvičny je zpracovaná. Je to potřebné, protože dnes dětem pohyb chybí.

Z čeho máte radost? Co se v obci podařilo realizovat?

Třeba, že jsme po čtyřiceti letech opravili zázemí koupaliště, nebo, že se do majetku obce vrátily věci, které tady patří, byť to není zadarmo. Že to nepadlo do rukou někomu jinému. Je to naše a můžeme si s tím hospodařit podle sebe.

Chtěl byste něco změnit?

Chtěl bych, aby lidi k sobě měli trochu blíže a starali se i o dění kolem nich, a ne jen sami o sebe. Dnes všichni vědí, co je špatně, ale nikdo nepřijde a neřekne, já s tím pomohu.

Co se vám v obci nejvíce líbí? Kam byste někoho pozval?

Nejhezčí místo je na horizontu, kde je letiště. Je tam moc pěkný výhled na Beskydy a když je dobré počasí, tak se otevře i Ostrava, Oderské vrchy a všechno okolo. A samozřejmě nemohu opomenout místní koupaliště. Jezdí tam lidi z Ostravy i odjinud.

Je naopak nějaké místo, které nerad navštěvujete?

Jedině, když je to místo, kde je nějaký průšvih. Tak to se mi tam moc nechce chodit (úsměv). A taky na hřbitov. Protože tam člověk chodí většinou, když se s někým loučí.