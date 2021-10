V minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 bylo v seznamu oprávněných voličů zapsáno 122 584 oprávněných voličů, k volebním urnám jich přišlo 72 768, což znamenalo volební účast 59,40 procenta.

Do volebního klání se z Novojičínska přihlásilo 88 kandidátů. Zelení jich mají na kandidátce 12, Volný blok 1, SPD 6, ČSSD 5, Aliance národních sil 3, Trikolora Svobodní Soukromníci 7, Aliance pro budoucnost 22, Hnutí Prameny 3, Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty 4, SPOLU 8, Piráti a Starostové 1, KSČM 6, ANO 2011 7, Otevřeme Česko normálnímu životu 1 a Moravané 2. Na kandidátkách s názvy Senioři, Nevolte Urza.cz, Švýcarská demokracie a Monarchisté voliči kandidáty z okresu Nový Jičín nenajdou.

Lidé hlasuji ve volbách do Poslanecké sněmovny, 8. října 2021 ve Frenštátě pod Radhoštěm. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

O tom, jakým způsobem a kam se Česká republika bude ubírat v příštích čtyřech letech, rozhodnou voliči. V pátek 8. října ve 14 hodin se v celé zemi otevřely volební místností, začaly Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V 54 obcích v okrese Nový Jičín lidé, stejně jako v roce 2017, volí ve 166 volebních okrscích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.