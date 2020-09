Na posledním zasedání se na tom usnesli zastupitelé Trojanovic. V úvodu projednávání tohoto bodu starosta Trojanovic Jiří Novotný sdělil, že 31. července za obec Trojanovice poděkoval řediteli Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jindřichu Ondrušovi za práci na rekonstrukci Libušína a Maměnky na Pustevnách.

„V dopise jsem konstatoval, že zastupitelstvu navrhnu udělení čestného občanství obce Trojanovice za obnovu a zachování kulturně historického dědictví Trojanovic. Není to sice na katastru obce Trojanovice, leží to na katastru Prostřední Bečvy. Nicméně si myslím, že je to věc, která patří k Frenštátu a Trojanovicím. Pohorská jednota Radhošť, která stavěla tyto stavby, má sídlo v Trojanovicích. Kdyby nebylo pana Ondruše, jsem přesvědčen, že ještě dnes by tam bylo to spáleniště,“ vysvětlil návrh na udělení čestného občanství Jiří Novotný a dodal, že udělení čestného občanství je spojeno s odměnou 5000 korun. (ipa)