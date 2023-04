Za parkování pod Velkým Javorníkem ve Veřovicích už se platí

To, co Deník již dříve avizoval, se stalo skutečností. Za parkování u fotbalového hřiště ve Veřovicích se platí. A to od prvního dubnového týdne.

Placené parkoviště ve Veřovicích pod Velkým Javorníkem - 17. duben 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Parkoviště u hřiště je oblíbeným výchozím bodem pro turisty z blízkého i vzdálenějšího okolí, vyrážejí odtud na vrchol Velkého Javorníku. Již loni na podzim se zde objevil parkovací automat. Jak uvedl starosta Veřovic Martin Fojtík, obec čekala na osazení elektroměru. Nyní je už v provozu. Parkovné činí padesát korun na den, patnáctiminutové stání je zdarma. Studénka má první veřejné ohniště na Novojičínsku. Je u sídliště a koupaliště „Výše parkovného, kterou zastupitelé schválili, je spíše symbolická, i když někomu se může zdát padesát korun mnoho. Je možné, že lidé v okolí budou trpět tím, že jim budou stát auta před vjezdy k zahradám a podobně. Neradi bychom takto omezovali lidi, kteří bydlí okolo. Věříme, že se to za nějaký čas utřepe,“ míní starosta Veřovic. Jak dodal, fotbalisté a další sportovci, kteří se budou potřebovat dostat do sportovního areálu, dostanou karty, které jim umožní projet. Fulnek už nebude mít pracoviště finančního úřadu, ministerstvo ho ruší Provozní doba nehlídaného parkoviště je nepřetržitá. Momentálně lze platit pouze mincemi v hodnotě 5, 10, 20 a 50 korun nebo bankovkami 100 a 200 korun. V budoucnu bude možná také bezhotovostní platba. Při ztrátě parkovacího lístku se vyžaduje platba 200 korun v terminálu, poté se se závora pro výjezd z parkoviště otevře.

