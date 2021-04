Zdroj: DeníkČtrnáct dnů nato mu do práce telefonovala manželka, že je covid pozitivní. Vzápětí ho kontaktoval jeho lékař a sdělil mu, že se má příští den dostavit na test. Několik hodin po odběru už mu na mobil přišla SMS zpráva, že je pozitivní. Dva dny se ale nic nedělo.

„Potom, myslím, že ve čtvrtek, jsem měl už od rána střevní potíže. Vzal jsem si Smectu, ale bylo to špatné, až do večera, a ani další dávky Smecty nezabraly. Byl čtvrtek, říkal jsem si, že v pátek bude líp,“ vypráví s ostychem Jiří.

V pátek střevní potíže pokračovaly a jeho odchody na toaletu prý byly dvakrát častější. „Měl jsem pořád průjem, během dne jsem byl možná dvacetkrát na záchodě. Chvílemi mi bylo na zvracení. Přestal jsem jíst a lehce jsem jenom usrkoval hořký čaj. Do toho mě začala bolet záda a klouby – hlavně ramena. V sobotu jsem znal jen cestu z postele na záchod a zpátky. Večer jsem měl skoro osmatřicet stupňů teploty. K tomu se přidal kašel,“ pokračuje Jiří.

V neděli odpoledne střevní potíže zmizely, ale teploty kolem osmatřicítky přetrvávaly a kašel byl stále intenzivnější, stejně jako únava.

„Připadal jsem si slabý, jak malé děcko, bolelo mě celé tělo, když jsme ušel pár kroků, byl jsem zadýchaný. Ale nejhorší byl ten kašel, který se pořád zhoršoval. V pondělí v noci jsem se probudil a kašlal jsem až do rána. Nešlo to zastavit. Paralen mi trochu srazil teploty, ale kvůli kašli jsem pořádně ani nemohl promluvit. Bylo to stresující, pořád se mi před očima vybavovaly obrázky z nemocnic s pacienty na kyslíku. Měl jsem neskutečný strach, že dopadnu stejně,“ popisuje situaci Jiří.

Ráno zavolal svému lékaři a ten mu poslal recept na kapky proti kašli, které mu později přinesla sousedka. Kapky kašel zklidnily, a ten asi po dvou dnech téměř ustoupil. Jiří dodává, že byl konečně i bez teploty, ale strašně zesláblý. „Měl jsem hlad, ale neměl jsem na nic chuť. Dal jsem si jen suchý rohlík a čaj,“ podotýká.

Zjistil, že za ten týden shodil pět kilogramů na váze. „Jako prostředek na hubnutí dobré, ale jinak to bylo hnusné. Prodělal jsem několikrát chřipku, kdy jsem i teploty měl vyšší, ale toto bylo jiné. Pořád jsem cítil jakousi nejistotu, že se mi přitíží. Bylo to nepříjemné,“ uzavírá Jiří.