„Historie se vztahuje k minulému století, kdy přišla parta mladých kluků, že by chtěli dělat zábavu sami pro sebe. A vzniklo z toho JzM, kdy opravdu Slatiňáci bavili sami sebe,“ vzpomněl Luděk Míček, starosta Slatiny u Bílovce s tím, že v minulosti bývaly tyto akce organizovány na určité téma. Třeba Jak přivést vodu do Slatiny, Osvobození Slatiny, Letní olympijské hry, Zimní olympijské hry.

Nemalou roli hrála (a vlastně stále hraje) požární vodní nádrž v centru vesnice i prostranství, kde probíhá hlavní kulturní program JzM na dvou scénách. „V minulosti zde byl bar na vodě, který byl velice oblíbený. V současné době se dělají na vodě hry pro děti, okolo jsou kiosky a možnost občerstvení,“ uvedl starosta. Další aktivity budou, jak upřesnil, připraveny po celé Slatině. Včetně zámeckého parku.

„Nejsme festival, obecní slavnost ani vesnická zábava. Jsme JzM. Jsme tradičně netradiční akce uprostřed malé vesnice Slatina u Bílovce, kde se jednou ročně setkávají přátelé, dobří lidé, místní tradice, profesionálové a hlavně dobrá zábava napříč všemi generacemi,“ líčí pořadatelé.

Na letošní první srpnovou sobotu avizují od 14. hodiny aktivity s Domem dětí a mládeže Bílovec, dětské hřiště, koupání uprostřed vesnice a od čtyř odpoledne tančení pro děti i dospělé s Jakubem Mazůchem. „Budou i dobroty v našich stáncích, bezlepkové palačinky, belgické hranolky, kebab, klobásy, bramboráky. Míchané drinky, pohoda u vodní nádrže, čepované pivko Radegast a Pilsner, kofola a další,“ popisovali.

Kromě toho slíbili „opravdu velký hudební nášup“, do Slatiny dorazí Pavel Callta, Sofian Medjmedj, Pavel Cejnar, DJ´s Roxtar, Michael C, Doohan či Vojta, kapely Banda del Cafee, Jednoduše, Neminem. A coby hlavní hvězda Monkey Business. Tedy, pokud pomineme místní soubor The C.I.P., recesisty vystupující veřejně jen jednou ročně výhradně na JzM.

„Je to pro nás fajn propagace, máme kulturní vystoupení, ale hlavní je, že obec baví sebe sama,“ podotkl starosta. Slatina se v den JzM, jak odhadl, rozroste ze současných 780 obyvatel na dvojnásobek až trojnásobek. Problémy s parkováním však neočekával, vzhledem ke zkušenostem z dřívějších let.

Jen s příjezdem do Slatiny nastal problém, protože cesta od Bílovce je uzavřená, musí se přes Tísek a místní část Nový Svět.