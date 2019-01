Bartošovice - Mrazivé dny spojené s vysokou a trvalou vrstvou sněhu komplikují život nejen lidem, ale také volně žijícím zvířatům. Záchranná stanice v Bartošovicích hlásí jen za leden 56 přijatých živočichů.

Labuť velká v ledovém sevření na Žermanické přehradě. | Foto: Jan Kašinský

Zledovatělý sníh, mrazivé počasí a potrava až třicet centimetrů pod bílou peřinou. S tím vším musejí bojovat zvířata, která chtějí přečkat zimu ve zdraví. Nepříznivé podmínky ztěžují život nejen malým býložravcům, ale také dravcům. Například myši se nemohou dostat skrze ledovou krustu na povrch, dravci je tak nemohou spatřit a hladoví. Podobná situace je i u vodních ptáků, kteří ve vodě kvůli teplotám někdy až desítky stupňů pod bodem mrazu zamrzají.

To, že byl letošní leden pro živočichy velkou zkouškou, naznačují i naměřené hodnoty z meteorologických stanic. Například stanice Ostrava-Mošnov, vzdálená od Bartošovic asi pět kilometrů, naměřila vloni nejnižší teplotu minus 15 stupňů. Sněhová pokrývka ležela na zemi asi dvacet dnů a její výška byla 10 centimetrů. Letos se situace rapidně změnila. „Letos začalo sněžit druhého ledna, sníh leží dosud a vypadá to, že dále vydrží. Jeho největší výška byla třiatřicet centimetrů a nejnižší teplota už dvakrát poklesla na minus dvacet tři stupňů,“ přiblížil letošní situaci Jan Kašinský ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Počasí se samozřejmě odrazilo na příjmech stanice. Během ledna našlo v jejích prostorech útočiště 56 zvířat, přičemž vloni to bylo 44.

Nejčastějšími zákazníky stanice v minulém měsíci byly káně lesní a kalous ušatý. „Buďto zeslábnou nedostatkem potravy, nebo jsou zraněni auty, když se pokoušejí živit na jiných zvířatech usmrcených na silnici,“ přiblížil Kašinský. Dalšími na seznamu jsou labutě velké a volavky popelavé. Tito vodní ptáci se dostávají do problémů po zamrznutí vody. „Zejména u labutí jde velká část případů na vrub lidí, kteří v létě a na podzim krmí labutě na místech, kde nemohou přezimovat,“ varoval Kašinský a dodal, že se labutě živí rostlinnou potravou, a když jí před zimou začne ubývat, přelétají tam, kde ještě nějakou najdou. Těmito místy mohou být například i řeky ve městech. „V několika případech, kdy ptáci přimrzli k ledu, šlo prakticky vždy o jedince se zdravotním handicapem. Zdravá volavka nebo labuť k ledu nepřimrzne, anebo jen velmi výjimečně,“ zmínil dále.

Mezi zachycené VIP živočichy v bartošovické stanici patří kalous pustovka, který byl sražen projíždějícím vozidlem a utrpěl fraktury obou křídel. Pracovníci stanice se jej nyní snaží zachránit.