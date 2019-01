Valašsko - Sezóna houbařů je v plném proudu. Na spadnutí je také období, kdy do lesů vyrazí sběrači borůvek. Ne každý se však k přírodě chová právě tak, jak by si zasloužila. V pohotovosti jsou proto ochránci přírody i policisté.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Každoročně se potýkají zejména s neukázněnými řidiči, kteří nerespektují zákaz vjezdu do lesa nebo zákaz stání na lesních cestách. Další kapitolou je potom nešetrný sběr lesních plodů a bezohledné chování návštěvníků lesa.

Na sběr hub se v minulých dnech vydal se svou rodinou také Tomáš Dančák z Hovězí. „Vyrazili jsme autem, ale přímo do lesa jsme nevjeli. Zastavili jsme u lesní cesty, kde chodíváme na „své“ místo. Žádnou zákazovou značku jsme ale určitě nemíjeli ani neporušili předpisy,“ dušoval se po návštěvě lesa Tomáš Dančák.

Učinit přítrž alespoň některým prohřeškům chtějí letos například strážníci v Rožnově pod Radhoštěm. „Budeme namátkově lesy v okrajových částech města kontrolovat. Vjede-li řidič do míst, kde je to značkou zakázáno, může počítat až s dvoutisícovou pokutou a připsáním jednoho bodu,“ varoval ředitel rožnovských strážníků Daniel Vašut. Navíc může hříšníka po návratu s košíkem plným hub nebo borůvek čekat na voze připevněná botička.

Její odstranění bude znamenat další sáhnutí do peněženky.

Své o nájezdech neukázněných houbařů či borůvkářů ví také pracovník Městských lesů a člen Lesní stráže ve Valašském Meziříčí Václav Grossmann. „Je to problém, se kterým máme dlouholetou zkušenost. V podstatě na všech přístupových cestách do lesa jsou značky zakazující vjezd. Lidé je ale nerespektují,“ potvrdil Grossmann.

Stejné je to i se závorami, které některé cesty přehrazují. „Jejich pořízení a montáž přišly na desítky tisíc korun. Dnes je jich odhadem devadesát procent zničených,“ povzdechl si lesník. Situace v lesích okolo Valašského Meziříčí se podle Grossmanna zlepšuje až v posledních třech měsících. „To se do boje hlavně s neukázněnými řidiči vložila valašskomeziříčská městská policie. Strážníci jsou v lesích každý den a na šoféry to má svůj efekt. Hodně se to zlepšilo,“ nešetřil chválou Grossmann.

Do boje proti neukázněným houbařům se zapojují také státní policisté. Podle vsetínské policejní mluvčí Ludmily Brousilová však letos prozatím žádné závažné případy nezaznamenali. „Snažíme se jim předcházet ve spolupráci s městskými policiemi. Pokud houbaři do lesa vjedou, dopouštějí se přestupku, za který hrozí pokuta,“ upozornila Brousilová.

V pohotovosti jsou také strážci přírody. Například rožnovská Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy bude v příštích dnech vysílat do terénu na tři desítky strážců vybavených pokutovými bloky.

„Na místě mohou udělit až tisícikorunovou pokutu. Jinak sepíší protokol, který předáme do správního řízení. Tady už se pokuty pohybují v řádu desetitisíců,“ upozornil vedoucí Správy CHKO Beskydy František Jaskula.

Také CHKO Beskydy má problémy zejména s vjezdy řidičů do zakázaných míst. „Zintenzívnili jsme proto práci s policií, takže se to letos může prodražit,“ varoval Jaskula.

Konkrétní varování směřoval také přímo ke sběračům borůvek. „Jsou plochy, například rezervace, kde není sběr borůvek legální. Tady by měli lidé nechat borůvky pro zvěř, která je potřebuje, aby přečkala zimu,“ řekl Jaskula.