„Apelujeme na řidiče, aby do doby odstranění přechodného dopravního značení nepřeparkovávali vozidla zpět do čištěných úseků. Stává se, že občané vidí čistící vůz odjíždět a začnou se svými automobily najíždět zpátky. Ale po čistícím voze teprve následuje ruční čistění uličních vpustí a po nich další pracovníci obnovují vodorovná dopravní značení a najetím vozidel se těmto pracovníkům práce komplikují,“ upozornila Ilona Mazalová z odboru vnějších vztahů Městského úřadu Kopřivnice.

Během jarního úklidu od roku 2020 se po tři roky počet odtažených vozidel pohyboval kolem stovky, v loňském roce se jejich počet snížil na 59. „Chápeme, že mohou nastat situace, kdy lidé skutečně přeparkovat nemohou, ať už z důvodu nemoci, nebo pobytu mimo město. Těchto případů je však minimum. Všichni stojíme o to, aby se úklid provedl co nejdříve a bez komplikací, proto žádáme řidiče o spolupráci,“ doplnil Vladimír Pustka s tím, že celé město by mělo být vyčištěno do 17. května. Harmonogram čištění je k dispozici na webu Slumeka i na webu města.