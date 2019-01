Značné rozčarování z vývoje stavby chodníku neskrývali na posledním zasedání Zastupitelstva Frenštátu pod Radhoštěm, kteří již třicet let čekají na chodník.

Leona Juřicová, v posledních letech hlavní iniciátorka toho, aby už město konečně postavilo chodník podél hlavního silničního tahu z Frenštátu pod Radhoštěm na Rožnov pod Radhoštěm v úseku mezi restauracemi Siberie a U Bačů, se i na posledním zasedání zeptala, v jakém stavu je příprava stavby chodníku.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin řekl, že se záležitosti začal osobně věnovat a že projektant chodníku již získal zásadní stanoviska od Ředitelství silnic a dálnic a Lesů České republiky, a zbývalo získat stanovisko Policie ČR.

„Vypadá to tedy tak, že by se mohlo začít se stavbou na jaře, jak bylo původně slíbeno?“ tázala se Leona Juřicová. Jiří Berger z odboru investic a rozvoje Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm jí odpověděl, že stavba se musí vysoutěžit, takže vidí reálné zahájení stavby až tak v červenci nebo srpnu, a to v případě, že nenastanou nějaké komplikace.

Starosta Miroslav Halatin poznamenal, že on je určitě pro to, aby se stavba realizovala již v letošním roce. „Ta situace trvá dlouho,“ uznal.

„Vše musí proběhnout nekomplikovaným způsobem, protože v případě že se někdo odvolá, tak se to zase protáhne. Budeme se snažit nachystat podklady pro výběrové řízení tak, ať ke komplikacím nedojde,“ dodal Miroslav Halatin.

„Chceme vám věřit, že se to již bude realizovat, protože čekáme na chodník třicet let. Zasloužíme si abychom my i naše děti mohli chodit do práce a do školy, aniž bychom museli skákat do příkopy. Je tam úsek dopravních nehod a bylo nám v kontextu toho přislíbeno, že tam budou nějaká opatření. Kdy to tam bude?“ zněla další otázka Leony Juřicové. Nato jí odpověděl ředitel frenštátské městské policie Vladimír Pražák řekl, že probíhá výběrové řízení na umístění dvou radarů.

Poté dostala slovo Dana Bražinová, která před třiceti lety byla iniciátorkou požadavku, aby město postavilo v daném úseku silnice.

„Přišla jsem až dnes, abych zjistila, jak se k tomu město postaví. Doma mám hromadu dopisů, které jsem kdysi adresovala tehdejšímu starostovi Míčkovi. Já jsem poslední den v červenci tahala toho motoristu z příkopy. Já jsem mu sundávala helmu, já jsem mu dávala umělé dýchání a snažila jsem se ho oživit. Ten člověk mi zemřel pod rukami. Nedovedete si představit, co to se mnou dělalo. Asi týden jsem z toho měla problémy a nepřeji nikomu, aby to zažil. Myslím, že paní, které tady chodí už řekly dost slov na to, abyste se konečně vzchopili a pochopili nás, kteří tam bydlíme. Když jdu do práce a jede třeba od Rožnova na Frenštát autobus, přeskakuji jak blázen ze strany na stranu. Věřím, že to pochopíte a budete se snažit udělat, co bude ve vašich silách,“ sdělila Dana Bražinová.

„Berte na vědomí, že ta situace je tam velmi, velmi kritická,“ doplnila Leona Juřicová.

O tom, kdy případná stavba chodníku začne, rozhodnou další měsíce.