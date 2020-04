Zajímavý přírůstek do sbírky se podařilo získat kastelánovi Zámku Bílovec a zároveň bíloveckému kronikáři Eduardu Valešovi.

Jedná se o starý dívčí památník, kdo byl jeho majitelkou se ale doposud neví. Eduard Valeš pro Novojičínský deník uvedl, že památník našla jedna paní na půdě jednoho z domů.

„Je to po Němcích a podle zápisů ten památník zřejmě patřil učitelce. Ale nedá se identifikovat, kdo to je, budu to muset ještě prozkoumat. Protože, i když jí tam píší babičky z obou stran, není tam oslovení, pro koho to je,“ sdělil Eduard Valeš a upřesnil, že nejstarší zápis v památníku je z roku 1899, poslední pochází z roku 1911.

Ze zápisků v památníku zjistil, že se hodně osob pohybuje kolem profesora Rudolfa Sokola z Bílovce, jenž byl pedagogem, historikem a malířem - jednou malbou také do památníku přispěl.

„Jsou tam i zápisky pedagogů – majitelka památníku zřejmě studovala v Rakousku, v městečku Maria Rojach. Určitě je tam podepsaná také Rosenzweigová, což byla rovněž učitelská rodina. Byli to Židé, jejich potomci jezdí do Bílovce – kdysi byli navázáni na majitele zámku. Jsou tam mnohá další jména, nějak to budu muset rozklíčovat,“ poznamenal kastelán bíloveckého zámku.

Památník je dalším dílem do mozaiky bílovecké historie a určitě se objeví na zámku jako další exponát. Než ho tam Eduard Valeš nainstaluje bude pátrat po jeho majitelce.

Chce hledat hlavně ve školních kronikách a mezi učiteli. Mezitím ho bude obdivovat.

„Je úžasné, v jak dobrém stavu se to na té půdě zachovalo. Stránky jsou sice zažloutlé, ale ty kresby jsou v perfektním stavu. A jsou nádherně vymalované,“ uzavřel Eduard Valeš.