Nový Jičín /FOTOGALERIE/ - První etapa rekonstrukce novojičínského stadionu a jeho okolí začala. Bagry se tento měsíc zakously do bývalých zahrad gymnázia, které se za pár měsíců promění ve volnočasový areál.

Rozsáhlé pozemky města v těsném sousedství stadionu, podél ulice Palackého, byly již delší dobu nevyužité. Naposledy sloužil sad nedalekému gymnáziu. V rámci akčního plánu města pro roky 2007 – 2013 na rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit občanů se město rozhodlo tuto atraktivní lokalitu revitalizovat.

Most spojí areál se stadionem

Stavební práce jsou v těchto dnech již v plném proudu, po jejich skončení bude celé místo doslova k nepoznání. „Bude tam in-line dráha pro děti, petangové hřiště a dětské hřiště, areál bude protkán chodníčky pro pěší i cyklostezkou,“ sdělil Vladimír Bárta, místostarosta Nového Jičína. Dále zde vzniknou parkovací místa pro přibližně tři desítky automobilů, nebudou chybět lavičky či altánek k odpočinku.

Další velkou změnou je propojení bývalých zahrad se sportovním areálem v místě, kde se dnes nachází skatepark. „Bude tam přemostění v podobě dřevěné lávky, které spojí areál se stadionem,“ řekl místostarosta. Z tohoto důvodu se některé překážky ze skateareálu musely přemístit. „Zároveň je počítáno s tím, že skateareál, mimo u-rampy, bude přesunutý na spodní asfaltové hřiště, což se už nyní stalo,“ potvrdil Vladimír Bárta s tím, že v budoucnu by na házenkářském hřišti za fotbalovou tribunou mělo vzniknout zcela nové zázemí pro fanoušky skateboardu, in-line bruslí nebo BMX. „V případě, že bude tak velký projekt schválen,“ podotkl místostarosta.

Novojičínská radnice získala na regeneraci bývalých zahrad dotace z unijního Regionálního operačního programu. Z nich se uhradí 92,5 procenta uznatelných nákladů, avšak v maximální výši šestnáct milionů korun. V důsledku co nejlepších nabídek v rámci výběrového řízení, které vyhrála firma JAPSTAV MORAVA, je možné, že cena rekonstrukce areálu bude nižší, než je prvotní předpoklad více než sedmnácti milionů korun.

Otevření proběhne ještě letos

Nyní budou v tomto koutě města probíhat intenzivní práce až do konce září. Pokud nenastanou komplikace, mohli by v této době babího léta do nového areálu zavítat první návštěvníci. „Co se týká vlastní zeleně, tak stromy se budou vysazovat až na podzim. Firma bude muset zeleň udržovat ještě po dobu dvou let, než bude pořádně založená,“ uzavřel místostarosta Bár­ta.