Stavby v kraji: milionové podvody, obvinění muži z Karvinska a Frýdecko-Místecka

Hlavní postavou celé kauzy je Milan Konečný, spolumajitel firmy Via Consult a podnikatel z Orlové. Na začátku června rozhodl okresní soud ve Frýdku-Místku o jeho izolaci ve vazbě, aby nemohl ovlivňovat další průběh vyšetřování. Další tři obvinění byli stíhání na svobodě. Nedávno byl Milan Konečný propuštěn. „Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě,“ uvedla v pátek 14. října mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Deník požádal Milana Konečného o vyjádření k celé kauze, zatím tak neučinil.

Z Moravskoslezského kraje se kauza během léta a podzimu rozrostla do celé republiky a některá města a obce prověřovala, zda je jejich spolupráce s firmou Via Consult v pořádku.

Kauza cinknutých zakázek: Senátor ze Stonavy, rekonstrukce domu v Havířově

Stamilionové zakázky firma soutěžila například v Brně. Město zpracovalo soupis zakázek, které společnost zajišťovala, a některé nejspíš přesoutěží. Dusno bylo i ve Zlíně, kde senátor a bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) kritizoval Zlínský kraj a hejtmana Radima Holiše (ANO). Nelíbílo se mu, že krajská nemocnice spolupracuje právě s Via Consult, která měla některé zakázky v rámci přestavby nemocnice za zhruba 3,5 miliardy korun administrovat.

Firma Via Consult se v červnu přejmenovala na Inteza Advice a funguje dál. V Opavě měla administrovat rekonstrukci a přístavbu zimního stadionu za 285 milionů korun, ale do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Pro další kolo výběrového řízení už Opava s firmou uzavřenou smlouvu nemá. Kauza rezonuje také v Havířově, kde se opoziční zastupitelé pokusili v létě neúspěšně odvolat náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ondřeje Baránka (ANO). Jeho jméno je údajně zmiňováno ve vyšetřovacím spise k této kauze. On sám však jakoukoli svoji účast při výběru zakázek popírá.