Také Anna Mužná, starostka Skotnice, která rovněž s Mošnovem sousedí, sdělila, že hovořit o těchto věcech je předčasné. „Ani jsem o tom ještě nepřemýšlela,“ dodala.

Starostka nedalekých Bartošovic Kateřina Křenková připustila, že když je v Mošnově letiště, není vyloučeno, že by tam mohla být i zahraniční vojenská základna. „Bavit se o tom je ještě brzy. Mně osobně se ale taková úvaha nelíbí,“ řekla.

Rostislav Recman, starosta blízkých Sedlnic, připomněl, že o možné základně vojsk NATO v Mošnově se hovořilo už asi před čtyřmi roky a zatím nevidí důvod nějak se touto úvahou zabývat. „Teď to nemá smysl řešit. Počkejme, jestli se objeví něco konkrétnějšího. Potom hlavně zjišťujme, co si o tom myslí občané,“ zdůraznil Rostislav Recman.

Václav Kološ, starosta Petřvaldu, další sousedící obce, stejně jako starosta Mošnova Radomil Bodzsar jsou až do konce týdne mimo zaměstnání, proto je Deník neoslovil.

Občané Mošnova jsou spíše proti

Přímo v Mošnově se oslovení místní obyvatelé vyjadřovali k případné vojenské základně zahraničních vojsk na místním letišti spíše negativně. Žena seniorského věku si vzpomněla, že tato otázka už se diskutovala před několika lety. „To je těžké. Na jednu stranu bychom možná byli ve větším bezpečí, na druhou stranu, kdyby k něčemu došlo, tak to bude první na ráně,“ vysvětlila své váhání.

Mladší žena s kočárkem se razantně vyslovila proti, žena středního věku, která ji doprovázela, myslí, že kdyby v Mošnově byla základna vojsk NATO, mohli by to Rusové považovat za provokaci. „Je to dvojsečné,“ poznamenala.

Starší muž, který právě kráčel od hřiště s vnučkou, dal také jasně najevo, že by se mu vojáci na letišti v Mošnově nelíbili a podobně se vyjádřila i další místní žena středního věku.

„Myslím si, že by tady cizí vojska nemusela být. Naše armáda by mohla stačit. Místo by tady na to bylo, to se táhne až dozadu k Albrechtičkám… ale nemuseli by tady být. Stačilo, že tady byli tak dlouho Rusáci,“ uzavřela.

VIDEO: Přílet a odlet amerického bombardéru Boeing B-52 v Mošnově v březnu 2022:

Zdroj: Lucie Straková

VIDEO: Přistání amerického bombardéru Boeing B-52 v Mošnově v únoru 2022:

Zdroj: Matúš Zubal

