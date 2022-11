„Vzniklo to proto, neboť zástupci středních škol chtějí chodit do výuky a tím ji nabourávají. S vedením školy jsme se shodli, že to takto nechceme, tak jsem řekla, že zkusím pozvat pět škol na jedno odpoledne a uvidíme, jestli přijdou rodiče a žáci. První ročník jsme měli společně s další bíloveckou školou Tomáše Garrigua Masaryka a ujalo se to. Další rok se to konalo na Masarykově škole a počet byl stejný. Ve třetím roce jsme to dělali zase my a škol už bylo patnáct,“ řekla Jana Kubíčková a dodala, že od té doby počet zúčastněných škol narůstá, i když jejich prezentace narušil covid.

VIDEO: Vánoční strom ve Fulneku už září, rozsvítila ho princezna Terezka

„Školy si to vzájemně řeknou – tady mají svůj komfort v tom, že každá škola má k dispozici svou třídu, kde si může rozložit bannery, reklamní předměty, k dispozici mají i interaktivní tabule. Výhodou je, že za nimi už chodí konkrétně ti, kteří mají zájem dozvědět se něco více. Mají tam na to klid. I proto se tady rádi vracejí,“ pokračovala Jana Kubíčková s tím, že letos se počet zúčastněných škol vyšplhal na rekordních 26. Jejich zástupci přijeli z Novojičínska, Opavska i Ostravska.

Chodí už i osmáci

Prezentace slouží k lepší orientaci nejen žákům devátých tříd, ale chodí na ni i osmáci, kteří tak už mohou získat určitý přehled v nabídce středoškolského studia případně dalšího učení. „Účastní se toho žáci obou bíloveckých škol a letos jsem rozesílala pozvánky i do Studénky a Jistebníku,“ poznamenala Jana Kubíčková.

Prostředí a možnosti prezentace si pochvalovali všichni oslovení. Bohuslava Krupicová, která prezentovala Hotelovou školu Frenštát pod Radhoštěm, tady byla počtvrté. „Už tady někteří žáci byli. Jedna slečna například měla zájem o cestovní ruch. Děcka říkají, že je to daleko, ale já je uklidňuji, že máme domov mládeže,“ sdělila Bohuslava Krupicová.

Od prvního ročníku se akce účastní Obchodní akademie Ostrava-Mariánské Hory. Její zástupkyně Jana Prokopová ocenila, jak je akce zorganizovaná. „Jezdíme tady rádi, a musím říci, že odtud z Bílovce máme mnoho studentů,“ pochvalovala si Jana Prokopová.

Města na Novojičínsku chtějí advent a svátky jako jindy

Lenka Hrušková ze Střední průmyslová škola Ostrava-Vítkovice upozornila, že studenti jejich školy by neměli mít problém s pozdějším umístěním, zároveň ale dodala, že se jedná o poměrně těžkou školu.

Jaromír Macháček z Vítkovické střední průmyslové školy prezentoval také učiliště. Zájem o učební obory totiž stále moc není a ani se to nelepší. „Máme například asi pětadvacet žáků obráběčů a zájem je tak o dvě sta padesát. Moc se to nezlepšuje, a to i přesto, že dneska si kluci s výučním listem vydělají více než kluci s maturitou. Základní plat po vyučení je tak třicet tisíc korun,“ podotkl Jaromír Macháček a dodal, že by byli schopni otevřít dvě třídy, ale není s kým. „Asi před pěti roky jsme měli devadesát zájemců o obor seřizovač, letos je jich dvacet. Možná je to v tom, že děti, které přijdou nevědí, co by chtěly dělat, a rodiče nechtějí, aby dělaly špinavou práci,“ uzavřel Jaromír Macháček. (ipa)