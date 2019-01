Studénka - Schody vedoucí do studéneckého zámku, ve kterém sídlí Vagonářské muzeum, byly ještě donedávna ve velmi špatném stavu. Těsně před zimou se městu podařilo najít peníze alespoň na záchovné opravy.

SCHODIŠTĚ VEDOUCÍ do studéneckého zámku bylo ve špatném stavu. V současné době je alespoň částečně opraveno. | Foto: Deník/Archiv

V prioritách, na které město Studénka v posledních letech shánělo peníze, kde se dalo, bylo mimo jiné také schodiště vedoucí do studéneckého zámku. Šest schodů se v závěru letošního roku nacházelo v již tak špatném stavu, že město našlo alespoň malou finanční částku a nejhorší části opravilo.

O neutěšeném stavu vstupu do zámku, v němž sídlí jedna z největších chloub města Studénka, Vagonářské muzeum, se vědělo dlouho. Upozorňovali na něj nejen návštěvníci muzea a místní občané, ale také samotní studénečtí zastupitelé. „Navštívil jsem Vagonářské muzeum, což bylo výborné, ale co mě zarazilo, jsou schody před zámkem, které jsou v dezolátním stavu. Bude se to opravovat nebo to tak zůstane?“ vznesl jednu z posledních poznámek na adresu schodiště Pavel Richter, člen zastupitelstva, na zářijovém setkání.

Jeho poznámka byla zřejmě poslední kapkou. Přestože starosta města Ladislav Honusek na zářijovém zastupitelstvu přiznal, že se dotaci na opravu schodiště již dva roky nedaří získat, a město si tak se současným stavem neví rady, nakonec se nějaké peníze přeci jen našly.

„Vzhledem k finanční náročnosti potřebné opravy, která v současné době vychází na částku vyšší než dva miliony korun, město usilovalo o získání dotace k částečnému krytí nákladů na opravu. Protože ani v letošním roce však nebylo ve svém snažení o dotaci úspěšné, přistoupil odbor místního hospodářství, v rámci svých velmi skromných rozpočtových možností, k provedení alespoň záchovné údržby,“ sdělil vedoucí odboru místního hospodářství Jindřich Lev.

V průběhu prvních listopadových dnů se pracovníkům města podařilo zabezpečit opravu schodiště tak, aby svým stavem nekazilo návštěvníkům zámku dojem.Bez ohledu na částečnou opravu bude město Studénka i nadále usilovat o získání dotace na celkovou rekonstrukci přístupového schodiště a příjezdových cest ke vstupu do objektu nového zámku ve Studénce. „Věříme, že i když se nám letos nepodařilo uspět v projektu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2011, budeme hledat další výzvy a dotační tituly, které by se na naše potřeby daly napasovat, a snad budeme konečně úspěšní Zachování a opravu si tento objekt totiž zcela jistě zaslouží,“ dodal na závěr Lev.