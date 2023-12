Kastelán připomněl, že ještě v roce 1999 byl zámek chátrající ruinou a jen s obrovským úsilím se jej podařilo proměnit v barokní perlu, která je ve správě Muzea Novojičínska. „Toto prestižní ocenění pro kastelána přichází před sezonou, kdy zámek oslaví dvacet let od svého otevření.

„Zámek získal v roce 2019 cenu odborné poroty za rekonstrukci a teď jsem dostal cenu já jako kastelán. Je to takový památkářský Oskar, který jsme v této kategorii získali já a Pavel Slavko, kastelán z Českého Krumlova,“ sdělil pro Deník Jaroslav Zezulčík.

Je to velký závazek. Určitě nás to bude motivovat k přípravě na příští, jubilejní rok. Od té doby se zámek hodně proměnil a my chceme připravit další možnosti, kterými bychom ho zdokonalili. Budeme provádět v jiných pokojích a podobně. Chceme jít dál,“ dodal Jaroslav Zezulčík.

Předávání cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2023.Zdroj: se souhlasem Jaroslava Zezulčíka

Slavnostní předávání cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2023 se uskutečnilo 28. listopadu na Nové scéně Národního divadla a v přímém přenosu ho vysílala Česká televize.

Ještě než Jaroslav Zezulčík převzal ocenění z rukou herečky Pavly Dostálové, mohli si diváci vyslechnout malý profil kastelána kunínského zámku. Památka byla postavili na přelomu 20. a 30. let 18. století podle projektu vídeňského architekta Johanna Lucase von Hildebrandt pro hraběte Harracha.

Po roce 1945 byl zestátněn a využíván nevhodným způsobem. V 70. letech byl utilitárně přestavován, ale rekonstrukce nebyla dokončena a objekt chátral. Díky společnému úsilí Jaroslava Zezulčíka a obce Kunín se podařilo cenný barokní zámek zrekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti.

„Jaroslav Zezulčík navázal kontakt s rodinou Bauerů, kteří zámek vlastnili do roku 1945. Poskytli mu fotografie, jež přispěly k autentické rekonstrukci interiérů, a darovali zámku i četné původní vybavení. V navazování úzkých kontaktů s potomky bývalých vlastníků dále pokračuje,“ zaznělo také v příspěvku.

Na dotaz Daniela Stacha, moderátora pořadu, Jaroslav Zezulčík odpověděl, že jej kunínský zámek stále překvapuje. A jako příklad uvedl situaci, kdy získali v aukci z Německa fotografie, o kterých si mysleli, že už dávno neexistují. „Jsem překvapen, že k tomu zámku se nacházejí nové a nové věci po celém světě. Neustálé hledání je ta nejkrásnější práce,“ uzavřel v krátkém rozhovoru Jaroslav Zezulčík.