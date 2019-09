Mezi čtrnácti památkami zařazenými do soutěže Památka roku 2019 je také zámek v Kuníně. Soutěžní anketa Památka roku 2019 je na portálu kudyznudy.cz, každý kraj je zastoupen jednou památkou.

Zámek v Kuníně je mezi nominovanými objekty v soutěži Památka roku 2019. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Zámek Kunín, podobně jako další nominované objekty do soutěže vybírala odborná porota. Hlasovat pro jednotlivé objekty bude možné do 30. září a to vždy jedenkrát za den.