Město Frenštát pod Radhoštěm, potažmo jeho zaměstnanci se. Ve čtvrtek 28. března 2019 od 14 do 18 hodin budou v rámci dobrovolnické akce, jejímž cílem je obnova, provádět údržbu devíti dřevěných označníků.

Místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm Jiří Unruh uvedl, že vyzvali všechny zaměstnance a také zastupitele města, aby se do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě v rámci svých možností zúčastnili. „Budeme pracovat od 14 do 18 hodin v osobním volnu, mimo rámec pracovní doby," doplnil Jiří Unruh s tím, že dobrovolníci budou rozděleni do skupin a budou čistit a natírat dřevěné konstrukce, trámky, boční žebra a šindelové stříšky jednotlivých označníků.

Naučná stezka Frenštát pod Radhoštěm měří 1,7 kilometru a má devět zastavení věnovaných přírodě Frenštátu pod Radhoštěm. Začíná v Parku osvobození a poslední tabule je umístěna pod jízdárnou Na Nivách.