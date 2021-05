Je totiž kronikářem Kateřinic, a čtenářům Deníku objasňuje, že v místě stávala kaplička o rozměrech zhruba dva krát tři metry. Postavil ji v roce 1864 rolník Jan Klečka, jemuž v té době pozemky patřily.

„Proč byla kaplička postavená, se neví. Uvnitř ale byly dva obrázky s modrým nádechem, na nich chlapec a dívka. Tady kolem jsou bařiny, takže si myslím, že to tady mohlo, nebo ještě může, přitahovat blesky. Tak jestli tady někoho netrefil blesk,“ přemýšlí nahlas František Novobilský.

Nato dodává, že Jan Klečka později odjel do Ameriky. „Když odcházel, tak všechno rozprodával,“ pokračuje kateřinický kronikář a dodává, že kapličku měl potom v péči tehdejší starosta Jan Kutáč. „Jednou za rok v té kapli musel vymalovat a očistit ji,“ vysvětluje František Novobilský.

Z bývalé kaple dnes nezůstalo téměř nic. „Chátralo to a pomohli tomu myslivci a Lidové milice, které tady měly cvičení. Známý mi říkal, že přišel do té kapličky a shora skrz střechu na něj hleděl milicionář. Myslivci si tam zase udělali střílny, takže nepotřebovali posed,“ říká František Novobilský s tím, že kaplička, byť ve špatném stavu, stála na poli ještě možná v sedmdesátých letech minulého století.

„Kdysi tudy vedla cesta, směrem od Skorotína, a na druhou stranu k Trnávce. Chodilo se kolem lesa. Jenže pak tu cestu rozorali a zcelili pole. I tak ale je to tady takové tajemné. V dvaadevadesátém roce jsem musel jít do Příbora na poradu, jenže mi ujel autobus. Tak jsem si říkal, že půjdu, jak jsem kdysi chodíval z osmé třídy. Šel jsem přes vysoké obilí a najednou jsem viděl v jednom místě asi tři metry široký kruh a vedle další. Nevěděl jsem tenkrát, že se něco takového někde jinde objevilo. Netušil jsem, o co jde. Tak jsem zařadil šestku a valil domů,“ vzpomíná František Novobilský.

Jediný obrázek kaple, který má kronikář František Novobilský k dispozici.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

To, jak kaplička vypadala, zachycuje jediná fotografie, kterou František Novobilský má k dispozici. „Kdysi mi říkala jedna místní žena, že když tady jezdili chlapi z JZD, vozila jim oběd. A tady bylo vysypané kamení a na jednom byl ještě nějaký letopočet. Na obci uvažují, že by tady postavili kapli znovu. Farář řekl, že je zbytečné to stavět, že tady nikdo nechodí. Jestli by nebylo lepší postavit tady nějaký kámen s nápisem tady byla tehdy a tehdy kaple a postavit kapli, když ji chtějí, jinde,“ uzavírá František Novobilský.O případném obnovení kaple jednali na svém posledním zasedání zastupitelé Kateřinic. Nedospěli ale k žádnému rozhodnutí. Ve hře tak zůstává třeba jen nějaká připomínka, že v místě kaplička kdysi stála.