Bílovec-Stará Ves- Na svém posledním zasedání zastupitelstva v Bílovci vzali tamní zastupitelé na vědomí petici proti investičnímu záměru vybudovat v katastrálním území Stará Ves bioplynovu stanici.

Pustějovská bioplynka funguje od roku 2007. | Foto: Archiv/Deník

Ještě předtím starosta Bílovce Petr Klimek přítomné zastupitele informoval o tom, že na nedávno proběhlé veřejné schůzi staroveským občanům naznačil směr, kterým chce město dál jít. „My jsme se do budoucna zavázali, že chceme ctít požadavek místních občanů. Zavázali jsme se, že nebudeme činit další právní kroky bez toho, aby byli občané v této záležitosti informováni," řekl Petr Klimek. Na to reagoval se svou otázkou zastupitel Petr Nastálek: „Je to záležitost, která zvedá emoce. Existuje však něco, co může zabránit realizaci stavby?" Na zastupitelovu otázku starosta Klimek odvětil: „Já se domnívám, že zabránit tomu nemůže nic. Podobná situace nastala v Tísku. Tamní družstvo plánuje budovat bioplynovou stanici v trochu větším měřítku, než by mohla vyrůst ve Staré Vsi. Byla tam také sepsána petice občanů, a nic nevyřešila. Území, kde by měla stát, je totiž v souladu s územním plánem. Možná se to může v rámci stavebního řízení, kterého se účastní i další účastníci, pozdržet."

Bílovec chce také zabránit tomu, aby se podobná situace už neopakovala. Předsedové občanských výborů byli proto požádáni o zkvalitnění komunikace s občany. V případě závažných rozhodnutí by se v budoucnu měly konat třeba veřejná slyšení.