Příbor - Zásadní změna se udá již v samotném úvodu příštího zasedání zastupitelstva v Příboře. Jeho samotné zahájení se odehraje již ve tři hodiny odpoledne.

Městské zastupitelstvo v Příboře. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Zasedání zastupitelů v Příboře začínalo nejpozději v rámci všech devíti měst na Novojičínsku. Zatímco jinde jednání začala už v jednu, ve tři či nejpozději ve čtyři hodiny odpoledne, ve Freudově městě začínali až o půl páté. Zasedání pak trvala málem do nočních hodin, což se některým členům příborského zastupitelstva nelíbilo.

Snaha o změnu termínu zahájení vyšla vždy vniveč, a tak se zastupitel Jiří Myška (KSČM) snažil dosáhnout alespoň kompromisu. Navrhl, aby jednání trvalo jen do dvaadvaceti hodin. „Když by se nestihly probrat všechny body, pokračovali bychom další den,“ nastínil na posledním jednání Myška. Jeho návrh podpořil také Miroslav Olšaník (KSČM) s tím, že zbývající možností, aby zastupitelé nejednali dlouho do noci je posunutí zahájení zasedání, což neprošlo například na letošním březnovém zasedání.

„Je to taky o tom, jak jsou členové zastupitelstva připravení na zasedání. Některé věci přece nemusíme do detailu projednávat přímo na zasedání,“ vyjádřil se starosta Příbora Milan Strakoš (ODS).

„Kdybychom se domluvili o posunutí začátku, pak nemusíme projednávat návrh o ukončení zasedání ve dvaadvacet hodin,“ neodpustil si ještě poznámku zastupitel František Berger (KSČM).

Pro Myškův návrh ale nakonec bylo jen osm zastupitelů, což bylo málo. Starosta již chtěl pokračovat v programu, když se znovu přihlásil Olšaník s požadavkem úpravy jednacího řádu. „Tak já dávám návrh, aby tam bylo napsáno, že doba zahájení zasedání zastupitelstva byla stanovena na patnáct hodin,“ sdělil Olšaník. Pro tento návrh bylo třináct zastupitelů, což stačilo ke schválení. „Příští zasedání začíná v patnáct hodin,“ uzavřel Strakoš.