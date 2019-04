Zatímco v listopadu 2018 zastupitelé schválili možnost podání žádosti o dotaci na revitalizaci areálu, nyní se shodli na ukončení projektu. K tomu již směřovalo předchozí mimořádné zasedání zastupitelstva v březnu, na němž zastupitelé rozebírali záležitost projektu Central Park Planiska ze všech možných pohledů. Již tehdy zaznělo, že z úst více zastupitelů, že město na takovou investici nemá peníze, navíc nebylo zcela jasné další využití areálu po revitalizaci. Ke kritikům patřil například zastupitel Milan Loprais. „Třicet milionů, které nemáme, nemůžeme dávat do něčeho, o čem nevíme, co s tím budeme dělat,“ řekl mimo jiné Milan Loprais.

Na nedostatek financí upozorňoval rovněž zastupitel Vojtěch Svoboda, jenž nyní, na posledním zasedání, ocenil, že se argumenty, které opoziční zastupitelé vznášeli, vzala rada města v potaz a vypracovala s přihlédnutím k ním i doporučující usnesení pro zastupitele. Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin sdělil, že rada města rozhodla o ukončení dalšího dopracování objemové studie a zpracování projektové dokumentace pro umístění, povolení a realizaci stavby Central parku Planiska a doporučila zastupitelstvu revokovat usnesení, kterým zastupitelé schválili v listopadu 2018 možné podání žádosti o dotaci na revitalizaci areálu. „Důvodem je velmi vysoká finanční náročnost a zátěž pro město. Dále také fakt, že se nebudeme moci z věcného hlediska

a časových důvodů zapojit do avizované třetí dotační výzvy na Regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vyhlašovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Otázkou zůstává i následné využití areálu po případné revitalizaci," vysvětlil Miroslav Halatin.

Podle studie, která vychází ze současného stavu areálu, by náklady na revitalizaci areálu dosáhly výše přes 52 milionů korun. Bez dotačních finančních prostředků by veškeré investiční i provozní náklady spojené s fungováním CO skladů neslo město samo.

Nadále však město Frenštát pod Radhoštěm chce odkoupit pozemky v areálu CO skladů na Planiskách, které nyní patří státu. Jedná se o cca 4 ha pozemků. „Rada města mi uložila připravit návrh týkající se nemovitých věcí v areálu CO skladů Planiska, které by mohly být určeny k prodeji, pronájmu či jinému využití pro potřeby města," uzavřel starosta.