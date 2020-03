Program středečního zastupitelstva měl 24 bodů, některé z nich hodně důležité.

I proto se starosta Příbora Jan Malík snaží o to, aby se zasedání uskutečnilo v náhradním, a to již ve středu 1. dubna za dodržení podmínek stanovených Vládou České republiky.

„Usnesením Vlády ČR je znemožněné fyzické setkávání se zastupitelů. Během úterka jsem se snažil vymyslet nějakou on line variantu nějaké konference, ale nedalo se to zvládnout během jednoho dne. Je potřeba to pořádně připravit,“ sdělil pro Novojičínský deník Jan Malík.

Starosta připomněl, že v současné době jsou usnesením Vlády specifikované možnosti, za jakých se zasedání zastupitelstva může konat. Jedním z důvodů je neodkladná záležitost.

„V našem případě je to rozpočtové opatření, a také dotační tituly, které musí být do určité doby na ministerstvu,“ pokračoval starosta Příbora.

Další podmínkou je, že zasedání zastupitelstva se nesmí konat za fyzické přítomnosti obyvatel i zastupitelů. „Takže je možno vyloučit veřejnost. Je doporučeno nějakým způsobem zajistit audio nebo video záznam z tohoto zasedání, aby byl důkaz, že se zasedání konalo,“ dodal Jan Malík.

O možném průběhu zasedání za týden již má určité představy. „Budeme se snažit najít formu videokonference, která bude on line přenášená příborskou televizí.

Snažím se to zasedání bez náhrady nezrušit, protože je nutné projednat rozpočet, který momentálně neumožňuje realizovat naplánované akce, přičemž některé jsou s dotacemi. Proto je to nezbytné,“ uzavřel příborský starosta Jan Malík.