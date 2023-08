Likvidace Dolu Frenštát začala. V pondělí 14. srpna státní podnik DIAMO činnost černouhelného dolu ukončil symbolickým vytěžením posledního okovu (ačkoliv se v něm nikdy netěžilo).

Poslední okov na Dole Frenštát 14. srpna 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Hornický ceremoniál se uskutečnil za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury a ministra životního prostředí Petra Hladíka a také řady dalších politiků z regionu.

Poté, co si přítomní vyslechli Hornickou hymnu, závodní Ivan Šimek vyzval narážeče Tomáše Hromadu, aby dal pokyn k vytažení posledního okovu z Dolu Frenštát. Ten přistoupil k bílé krabičce, ozvalo se cinknutí. Po chvilce se začala zvedat kovová víka nad jámou a zakrátko z vyjel poslední okov.

„Vyfárání posledního okovu je symbolickou tečkou na Dole Frenštát. Na dole, z něhož nebylo vytěženo žádné uhlí. Likvidace dolu je pro všechny horníky smutná záležitost, na druhou stranu se toto místo může stát dalším místem pro rozvoj regionu,“ uvedl mimo jiné Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO, který převzal areál Dolu Frenštát v roce 2021 od společnosti OKD.

Ředitel odštěpného závodu Darkov Josef Lazárek připomněl, že se uzavírá padesátiletá historie projektování výstavby Dolu Frenštát, v němž jsou značné zásoby uhlí.

Ministr životního prostředí Petr Hladík řekl, že z pozice své funkce je rád, že se na daném místě nikdy netěžilo. „Potěžební krajina má svoje specifika a úskalí. Ministerstvo životního prostředí drží operační program spravedlivé transformace tří uhelných regionů – Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého. Mám velkou naději, že část tohoto programu by mohla být pro spravedlivou transformaci tohoto území. Je tu velký potenciál pro tento region,“ sdělil také Petr Hladík.

Možnost těžby v místě lidé nikdy nepřijali

Ministr financí Zbyněk Stanjura připomněl, že důl se nachází již zhruba čtvrt století v konzervačním režimu a přináší roční náklady ve výši zhruba 40 milionů korun, což je značně neefektivní. K odpisu velkého množství zásob uhlí Zbyněk Stanjura řekl, že je nutno se na věc dívat dvěma pohledy – jedením je velká zásoba uhlí, druhým vhodnost lokality k jeho těžbě. „Lidé se tady s těžbou nikdy neztotožnili, na rozdíl od jiných míst v našem kraji, kde to má staletou tradici. Jsem rád, že se rozhodlo takto,“ vyjádřil se ministr financí.

Společnost DIAMO plánuje po zásypu Dolu Frenštát připravit areál pro další rozvoj, který zde plánuje obec Trojanovice v rámci projektu Smart Village CÉRKA. Trojanovický starosta Jiří Novotný již nastínil některé konkrétní záměry. „Projektujeme základní a mateřskou školu, věříme, že se to rozvine dál i na střední školu, budeme projektovat veřejné prostranství, budeme revitalizovat těžní věže – v jedné bude pivovar, druhá bude sloužit spíše jako vyhlídka,“ vypočetl, mimo jiné, Jiří Novotný.

Exstarosta se jel podívat pod zem

Zahájení likvidace byl přítomný také bývalý trojanovický starosta Drahomír Strnadel. Ten pro Deník prozradil, že den po nástupu do funkce starosty, 11. prosince 1991, se podíval do šachty. „Byl tady nějaký inženýr Menšík, tak jsem mu zavolal, že se chci podívat dolů. Vím, že dárky se nemají dávat předem, ale zítra mám narozeniny, takže pro mě je uzavření toho dolu ten nejlepší dárek. Vždycky jsme se chtěl dožít toho, až odejdou Rusi a až se zlikvidují šachty. Jsem rád, že Bůh mi to dopřál,“ uzavřel Drahomír Strnadel.

Hloubení na Dole Frenštát začalo v roce 1982 a trvalo až do roku 1994. Byly vyhloubeny dvě těžní jámy hluboké 903 a 1088 metrů. K likvidaci Dolu Frenštát přistoupilo DIAMO zejména vzhledem k dlouhodobému nevyužívání dolu, komplikované legislativě s povolením k těžby a vysokými náklady na udržování dolu. V dole se nikdy netěžilo a od roku 1991 je v konzervačním režimu. Odhaduje se, že v lokalitě jsou zásoby okolo 1,6 miliardy tun černého uhlí Báňský úřad vydal rozhodnutí o povolení likvidace jam v srpnu roku 2021.

Náklady na likvidaci Dolu Frenštát se předpokládají ve výši 155 milionů korun, podle harmonogramu má být důl zlikvidován do roku 2027.