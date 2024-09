Zatím není jasné, zda se cyklostezka bude opravovat a ani není znám způsob opravy. Do provedení opravy zůstane cyklostezka uzavřena. „Bude velmi náročné cyklostezku opravit, a to jak technicky, tak nákladově. Zároveň jsme omezeni udržitelností dotace, která stále trvá. Jsme však již v kontaktu s poskytovatelem dotace a situaci řešíme. Určitě už nechceme cyklostezku obnovovat do původní skladby, která od prvopočátku vykazuje provozní vady a je v dané lokalitě velmi nevhodně zvolena,“ sdělil Jan Rejman, starosta města Frenštát pod Radhoštěm.

K tématu

Cyklostezka Lubina – Lomná začíná na hranici katastru hranice města s obcí Trojanovice. Vede přes Frenštát směrem na Lichnov a má více jak 6,8 km. Stavba cyklostezky trvala devět měsíců a dokončena byla na konci roku 2020. Slavnostní otevření se uskutečnilo v květnu 2021. Celkové náklady na její výstavbu dosáhly výše 37,25 milionu korun. Město na stavbu cyklostezky získalo dotaci ve výši necelých 22,5 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 1,5 milionu korun od Moravskoslezského kraje.