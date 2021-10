Společně se závodníky a mechaniky týmu Tatra Buggyra Racing vycestuje Filip začátkem prosince do Saudské Arábie, aby se zúčastnil přípravy týmu a jeho závodních tater na Rallye Dakar.

Automobilka Tatra Trucks patří ke společnostem, které podporují duální vzdělávání v oblasti technických oborů na středních školách a odborných učilištích. O tom svědčí i úspěšný projekt Tatra do škol, v jehož rámci vybraní studenti technických středních škol v různých krajích montují z dodaných dílů funkční vozidla Tatra a v kopřivnické automobilce se pak studenti účastní i jejich oživení a uvedení do provozu.

Právě na základě projektu Tatra do škol se povedlo ve spolupráci se závodním týmem Tatra Buggyra Racing zorganizovat soutěž pro studenty těchto škol a učilišť o účast na přípravě závodního týmu na dakarský závod. Společnost Tatra Trucks oslovila s možností zapojit se do soutěže všechny školy, které se zúčastnily projektu Tatra do škol a tyto školy následně nominovaly z řad svých žáků vybraného studenta. Své zástupce do projektu vyslaly Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Střední průmyslová škola dopravní Plzeň a Střední škola automobilní Holice.

Sama soutěž se uskutečnila v areálu kopřivnické automobilky a spočívala v tom, že studenti měli za úkol, za použití vybavení a nářadí, které má k dispozici posádka závodního týmu, vyměnit kolo na závodním speciálu v podmínkách blížícím se reálné situaci na Rallye Dakar. Vítězem soutěže, ve které nerozhodovala podle slov ředitele komunikace týmu Buggyra Racing Jana Kalivody rychlost, ale preciznost provedení a postupy, se stal student Filip Bajora ze Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově.

Jako vítěz soutěže bude mít Filip Bajora možnost zapojit se do příprav týmu Tatra Buggyra Racing na nadcházející ročník Rallye Dakar, a to přímo v Saudské Arábií. Vítěz soutěže tak má příležitost na vlastní kůži okusit nejen atmosféru přípravy na nejznámější závody ve světě motorismu, ale také načerpat velké množství zkušeností a poznatků od profesionálů. Tým Tatra Buggyra Racing se v Saudské Arábii na začátku prosince zúčastní závodu Hail seriálu FIA BAJAS, na kterém si budou moci závodníci vyzkoušet nástrahy, které na ně čekají na Rallye Dakar.

„Všichni finalisté byli výborní a bylo pro mě potěšením vidět, že i v dnešní době je mnoho mladých lidí, kteří jsou zručnými a výkonnými mechaniky,“ řekl Jan Kalivoda, který dodal, že o vítězi rozhodovaly jen drobnosti. Nadcházející 44. ročník Rallye Dakar bude už potřetí za sebou v Saudské Arábií. Odstartuje v neděli 2. ledna 2022 a trvat bude až do pátku 14. ledna 2022.

Spolupráce Tatra Trucks a Tatra Buggyra Racing

Tatra Trucks spolupracuje s Tatra Buggyra Racing od roku 2014, kdy se na základě výběrového řízení stala týmem oficiálně podporovaným kopřivnickou automobilkou. V roce 2015 se na Rallye Dakar představil tým Tatra Buggyra Racing se závodním speciálem T815-2 „Fat Boy“. V roce 2016 tým přešel na vůz řady Tatra Phoenix a v roce 2021 se na Rallye Dakar premiérově představil vůz Tatra Phoenix s automatickou převodovkou.

TATRA TRUCKS a.s.

Akciová společnost Tatra Trucks převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. Automobilka Tatra Trucks zaměstnává více než 1000 lidí a dalších více než 600 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství.