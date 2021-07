Pracovala kdysi ve Státním statku Vysoké školy veterinární v Kuníně, potom v Zemědělském družstvu v Odrách. Když se po devadesátém roce minulého století začaly osamostatňovat některé obce, přidaly se k ním i Jakubčovice nad Odrou, které do té doby spadaly pod Odry. Osamostatnily se v roce 1994. „Začala jsme pracovat na obecním úřadě jako účetní a později jsem tehdejšího starostu vystřídala,“ říká Zdeňka Ambrožová.

Podle ní se obec za čtyřicet let, co ji zná, moc nezměnila. „Tady nejde dělat moc velká výstavba. Není tady pořádně místo. Vede tudy hlavní cesta, pak jsou ulice, protéká tudy Odra a opodál vede železnice – všude jsou ochranná pásma,“ vysvětluje Zdeňka Ambrožová a dodává, že obec má malý katastr, od čehož se také odvíjel přísun peněz.

„Když jsem začínala jako starostka, tak jsme měli sedm set tisíc korun na účtu. Školce hrozilo zavření, jídelna byla vedle obchodu. Naštěstí už byla udělaná škola. Pak se rekonstruovala školka, jídelna se přestěhovala do ní. Jinak se dělaly hlavně chodníky, cesty, musely se přesunout zastávky, protože vlaková byla v areálu lomu, autobusová byla na mostě,“ vzpomíná bývalá starostka a dodává, že se podařilo zateplit školu, školku, obecní úřad a ubytovnu na hřišti. Za dvanáct let tehdy obec proinvestovala i s dotacemi 55 milionů korun.

V souvislosti s hřištěm Zdeňka Ambrožová připomíná podnikatele Josefa Hájka, bývalého majitele jakubčovického kamenolomu, jenž výrazným způsobem zrekonstruoval fotbalový areál a pozvedl jakubčovický fotbal na vysokou úroveň. „Pan Hájek měl velké plány, nejen se sportovním areálem, ale i s věznicí, jenže nemoc byla rychlejší,“ pokračuje Zdeňka Ambrožová.

Jakubčovicemi nad Odrou prochází cyklotrasa z Oder do Klokočůvku. V obci jsou k vidění zajímavé objekty.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Z kamenolomu je slyšet trvalý hluk, ale Zdeňka Ambrožová říká, že člověk si na něj zvykne a pak už ho ani nevnímá. „A je nutné říci, že když byly povodně v roce 1997, tak lom začal navážet kamení a nebýt toho, tak by voda to sídliště a garáže asi spláchla. Vymleté to bylo až po garáže,“ poznamenává.

Jakubčovice nad Odrou byly až do konce druhé světové války německá obec, dnes tuto skutečnost nepřipomíná téměř nic. Klasické německé statky podél silnice nahradila nová výstavba a příčné ulice. Jeden statek je ještě k vidění vedle obecního úřadu, další nedaleko obchodu. Německá jména jsou také na pomníku obětem I. světové války.

„Ten pomník stával původně na druhé straně silnice, ale asi ho kdysi odstranili právě kvůli nové výstavbě. Starosta, který tady byl přede mnou se o něm dozvěděl a našel ho někde na skládce. Schoval ho do tehdejšího Dřevoplastu. Na pomníku nebyla ta horní část a když jsme ho chtěli obnovit, měli jsme starou fotku, na které to ale nebylo moc dobře vidět. Tak jsme byli v Nejdku, kde je podobný pomník, a tu horní část jsme udělali podle toho,“ doplňuje Zdeňka Ambrožová.

Práce starostky ji bavila, i přes to, že jí občas někdo za něco zkritizoval. „Měla jsem štěstí na lidi kolem sebe, dobrá byla spolupráce i s okolními starosty. Ale po těch dvanácti letech už jsem si řekla, že ne. A nestýská se mi,“ uzavírá Zdeňka Ambrožová.