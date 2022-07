Největší zdražení čeká návštěvníky aquaparku ve Frenštátě pod Radhoštěm. Celodenní vstupné pro dospělého je 150 korun, zatímco loni bylo 120 korun, děti od 3 let, mládež do 18 let a senioři zaplatí 110 korun, což je o 20 korun více než loni.

Vedoucí organizační složky Správa městských sportovních zařízení Jiří Štefek uvedl, že kromě celodenního vstupu budeme i letos nabízet i vstupy v kratších intervalech jako dopolední, odpolední a večerní koupání, pro časté návštěvníky jsou připravené zvýhodněné permanentky na pět či deset vstupů. „Ke zvýšení ceny vstupného jsme bohužel museli přistoupit z důvodu navýšení cen energií a také chemikálií používaných při provozu areálu,“ doplnil Jiří Štefek.

Frenštátský aquapark je na Novojičínsku jediným místem ke ke koupání, kde je předehřívaná voda, v celém areálu je také k dispozici wifi. „Příprava na sezónu byla jako každoročně důsledná, proběhla potřebná údržba areálu, opravovalo se například i vodní potrubí přepadových žlabů a opravovala se oběhová čerpadla,“ podotýká Jiří Štefek.

Po třech letech se mohou těšit na koupání také ti, kdo si oblíbili koupaliště v Libotíně ve Štramberku. Město nechalo provést kompletní rekonstrukci za více než 10 milionů korun – opravy se týkaly bazénové vany i brouzdaliště, technologie pro úpravu vody a došlo také na předláždění chodníků. Bazén má délku 50 metrů, v blízkosti koupaliště je volejbalové antukové hřiště, minigolf, je zde i možnost zahrát si stolní tenis.

U areálu jsou i dětské prvky. Otevřeno je od 9 do 20 hodin, celodenní vstupné pro dospělého stojí 80 korun, děti od 3 do 15 let a senioři nad 65 let zaplatí 60 korun.

O deset korun více si připlatí také návštěvníci koupaliště v Odrách. Otvírají tam v 9.30 hodin a zavírají v 19 hodin. Kromě plaveckého bazénu a části pro neplavce s masážními tryskami a chrliči je v areálu dětský bazén s deštníkem a malou skluzavkou. V areálu je 80 metrů dlouhý tobogan, možnost hraní beachvolejbalu, pétanque či badmintonu. Víkendové základní vstupné pro dospělé je 80, loni 70 korun, mládež a studenti letos zaplatí 50 korun. Ve všední dny zaplatí dospělý návštěvník 70 korun, loni to bylo 60.

S desetikorunovým zdražením musí počítat také návštěvníci koupaliště Ricco v Příboře. V areálu je bazén o délce 50 metrů, dětský bazén, různé vodní atrakce. Otevřeno je od 9 do 21 hodin. Základní vstupné pro dospělé je 70 korun, loni 60 korun, důchodci nad 70 let letos mají vstup za 40 korun, děti od 2 do 15 let platí 50 korun.

S vyššími výdaji je nutné počítat rovněž při nákupu piva, nealka, hranolků či jiného občerstvení.