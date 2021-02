V objektu pak byla městská knihovna a penzion Stará škola s restaurací. Loni na posledním zasedání zastupitelé odsouhlasili rozpočet, čímž dali zelenou novému využití budovy – mělo by tam vzniknou zejména komunitní centrum, kde by se mohli scházet lidé různých zájmových skupin.

Komunitní centrum Stará škola by podle starostky Štramberka Andrey Hlávkové mělo být dokončeno v září 2022. „S rekonstrukcí Staré školy bychom chtěli začít co nejdříve, pokud to bude možné, hned na jaře, protože se jedná o rozsáhlou akci,“ uvedla Andrea Hlávková v posledním vydání Štramberských novinek.

Z projektu je patrné, že v prvním nadzemním podlaží bude zmíněné komunitní centrum a zůstane tam knihovna, která bude rozšířená. Druhé nadzemní podlaží bude využívat Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, která se tam přestěhuje ze současných nevyhovujících prostor.

V přízemí se počítá s bankomatem a veřejnými záchodky. Další novinko bude bezbariérový přístup přes venkovní rampu s výtahem.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 má město Štramberk vyčleněno na tuto akci 14,6 milionu korun.