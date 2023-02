Furt se musí blbnout - toto své celoživotní motto František Pitucha, známý pod přezdívkou Bonza, dodržel prakticky až do konce svého života. Narodil se 8. prosince 1926 ve Frenštátě pod Radhoštěm a aktivně lyžoval až do svých 95 let.

„Oni mě vždycky dovezou na sjezdovku, obujou mi lyžáky, protože to už bych sám nezvládl, a já si pak jezdím,“ popisoval ještě nedávno František Pitucha Deníku.

František Pitucha, jenž se zasloužil o výrazný rozmach lyžování v Beskydech, se na lyže poprvé postavil v raném věku, kdy mu bylo asi pět let. V jednom z rozhovorů pro Deník prozradil, že v roce 1948 jel poprvé reprezentovat republiku, a to do Rakouska. V reprezentaci působil deset let jako závodník, později jako trenér žen. Mezitím, v letech 1951 a 1952, se stal mistrem Československa ve sjezdu na lyžích.

František Pitucha: Cením si toho, že ještě lyžuji

František Pitucha stál také u lyžařských začátků jiné frenštátské sportovní legendy - Jiřího Rašky. „Začínal jako sjezdař. Pak se od nás trhnul, chvála Bohu! Díky tomu získal ty medaile,“ smál se František Pitucha v únoru 2018 v areálu skokanských můstků, kde se tehdy jednalo o jejich budoucí rekonstrukci.

Smích, vtip a elán Františka Pituchu nikdy neopouštěly, stejně jako chuť lyžovat, o čemž se několikrát přesvědčili účastníci zimní akce Raškohrátky v areálu frenštátských skokanských můstků, kterou několikrát zahajoval slalomem na lyžích.

Rozloučení s Františkem Pituchou se uskuteční v pondělí 13. února v 16 hodin ve smuteční síni městského hřbitova ve Frenštátě pod Radhoštěm.