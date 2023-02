Furt se musí blbnout - toto své celoživotní motto František Pitucha, známý pod přezdívkou Bonza, dodržel prakticky až do konce svého života. Narodil se 8. prosince 1926 ve Frenštátě pod Radhoštěm a aktivně lyžoval až do svých 95 let. „Oni mě vždycky dovezou na sjezdovku, obujou mi lyžáky, protože to už bych sám nezvládl, a já si pak jezdím,“ popisoval ještě nedávno František Pitucha Deníku.