Následky pořádně zjistila, až když dojela domů. „Mám to odtud asi kilometr. Když jsme se synem vystoupili, slyšeli jsme, jak to syčí,“ pokračovala Žaneta Marková s tím, že pneumatika byla proražená a elektronický disk poškozený.

Ve středu už měla novou pneumatiku i disk, které si koupila, do té doby jezdila na rezervě. „Poslala jsem to na ŘSD. Na jejich stránkách je i formulář. Teď to vyhodnocují,“ dodala Žaneta Marková s tím, že nedlouho po jejím oznámení byla díra „zalepená“.

Latani ďur po ostravsky aneb jak fungují silničáři v Moravskoslezském kraji

Svou zkušenost zveřejnila Žaneta Marková i na sociálních sítích a v krátké době se objevilo mnoho komentářů. „Souhlas, je tam díra jak do pekla,“ uvedl správce facebookové skupiny Jiří Klein. V reakci na to napsal jiný pisatel, že díra na zmíněném rondelu byla již delší dobu. Několik pisatelů uvedlo, že díru také trefilo a jeden napsal: „Hnus, čím dál horší všude, ta ďura tam je minimálně týden a nejen tam. A je to fakt tak na rozsekání.“ Další pisatel naznačil, že nejen tento úsek je v tristním stavu. „Nový Jičín celkově cesty děs a hrůza - Bezručova je k nas…í a začátek Žiliny, tak to je něco. A to nemluvím o parkovišti pod Tyršovou školou a směr kolem soudu. Nový kruháč pod poštou ten zaslouží medaili,“ uvedl autor.

Krátce na to se nejen na webových stránkách města Nový Jičín objevil text podepsaný Miroslavem Mazalem z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR s názvem Jak nahradit škodu způsobenou nerovností, výmolem, výtlukem a jinou závadou na vozovce. „Každoroční nerovnosti způsobují okolní vlivy doprovázené škodlivými změnami teplot. Noční mrazy či sněžení přes den střídané sluncem a teplotními šoky přispívají k rozpadu povrchů vozovek, které operativně opravuje smluvená údržba,“ stojí mimo jiné v textu, který také odkazuje na stránky ŘSD a uvádí způsoby, jak řidiči mohou nahlásit škodu způsobenou jim závadou na vozovce.

V případě, že silnice není ve správě ŘSD, musí se poškozený majitel auta obrátit na správce nebo majitele, který ji má v péči.