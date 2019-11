Vstup do městské dominanty změnil vzhled po půl století, z původní podoby ze 70. 80. let minulého století nezbylo fakticky vůbec nic. „Město vybudovalo novou kašnu, chodníky a opěrné zídky. Prostor doplnily lavičky, osvětlení a zeleň.

Stavební práce skončily v září, pak se sázely dřeviny a nyní se ještě dokončuje výsadba trávníku,“ informuje mluvčí města Nový Jičín Marie Machková.

Zároveň připomíná, že dlažba, vodní plocha i mobiliář před zámkem byly již delší dobu ve špatném technickém stavu.

„Nevzhledný bazének nyní nahradila kruhová kašna, oprýskané a nesourodé dlaždice na schodišti a chodníku byly vyměněny za kamenné prvky. Do prostoru byly instalovány lampy veřejného osvětlení. Nasvícená je i kašna a některé dřeviny,“ pokračuje mluvčí.

Obměnou prošla v ulici Lidická naproti hotelu Praha také zeleň.

„Vysadili jsme zde dvě okrasné třešně, z keřů to jsou například vajgélie, skalníky, pěnišníky, dřišťál a hortenzie. Letničkové záhony jsou nyní osázené maceškami. Zahradníci by ještě měli dosypat zeminu do míst, kde po provedení prací poklesla, a dokončit založení trávníků,“ řekla Kateřina Kuželová z odboru životního prostředí novojičínské radnice.