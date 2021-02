Co se momentálně děje v Bílovci?

Jsem ráda, že ani v této složité době neutichl stavební ruch. Máme nový, podle mě nadčasový chodník pod kinem, který ještě doplníme o lavičky a posilovací stroje, keře a stromy. Dokončuje se oprava budovy Besedy, která bude využívána pro zájmovou činnost. Na náměstí se nám daří budovat nové byty. Čtyři budou nad spořitelnou a jeden za bývalou prodejnou Kola, šicí stroje. Za loňský rok jsme investovali také tři a půl milionů korun do rekonstrukce městských bytů. Nemalé finance jdou do zámku, do škol, čeká nás také oprava kanalizace. Máme se tedy co ohánět.

Z čeho máte radost?

Mám radost z toho, že jsme spustili nové uživatelsky přívětivé webové stránky města, máme aktivní facebook, instagram, spouštíme whats´up, messenger a lidé se takto naučili s námi komunikovat. Těší mě, že pan Jan Halász, který nám pomáhal s webovými stránkami, sám od sebe připravil webové stránky BILOB.cz – Bílovecké obchody. Všechny zavřené bílovecké obchody i díky této aplikaci, kterou vytvořil, mohou spustit e-shop. Těší mě, že jsou lidé, kteří rádi a takto pomohou. Osobně jsem ráda, že se nám podařil spustit první ročník participativního rozpočtu, v něm je 150 tisíc určeno na realizaci vítězného záměru. Přihlášeny jsou celkem čtyři projekty, tři jsou zaměřené na děti a jeden je takový smart - jak elektronicky ještě více přiblížit úřad svým občanům.

Bílovec letos slaví 700 let od svého vzniku. Město má šest místních částí - Bravinné, Lhotku, Lubojaty, Ohradu, Starou Ves a Výškovice. Od roku 2003 je Bílovec obcí s rozšířenou působností do jejíž správního obvodu spadá také město Studénka a 11 obcí.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Je něco, co byste v Bílovci ráda změnila?

Vždy říkám, že město je hlavně o lidech. Pokud nemám na druhé straně jakoukoliv odezvu, tak mohu mít jakékoliv přání, ale bez oboustranné spolupráce se nevyplní nic. Trápí nás třeba odpadové hospodářství, odpady nás zasypávají. Na Vánoce spoustu lidí objednávalo z e-shopů, a pak bylo tolik odpadového materiálu… a občané volali, že odpadky není kam dávat. Přitom by někdy stačilo papír pomačkat, složit a vešlo by ho do kontejneru mnohem více. Další věc, která mě trápí, je parkování. Třeba home office je výborná věc, ale lidi tím pádem neodjedou a další lidé nemají, kde zaparkovat, auta se kupí… Možná by stálo za to popřemýšlet o nějakém odstavném parkovišti.

Které místo v Bílovci či místních částech máte hodně ráda?

Tato doba mi dala mnoho příležitostí k procházkám městem a prošla jsem ho mockrát. Nemám vyloženě místo, kam bych chodila ráda, líbí se mi to město celkově. Ráda chodím na procházky, protože vždy někoho potkám a mohu si s ním popovídat. To nám všem v současné době hodně chybí. Mně osobní kontakty s lidmi určitě velmi.

Je nějaké místo, kam nerada chodíte?

Nic takového nemám. Žiji na vlně pozitivity.

Město má letos sedm set let. Současná nařízení asi oslavy hodně komplikují…

Máme připraveno mnoho věcí. Jen je škoda, že teď musíme odsouvat dokumentární filmy z historie města, jejichž promítání mělo začít v lednu. Připravil je pan Petr Nastálek. Je to člověk, který má to Bílovec velmi rád, natáčí události i lidi a vždy tomu dá zajímavý příběh. Toho s velice vážím. Všechno v životě má svůj čas a až to přijde, tak to bude. Takže pokud tyto filmy nebudeme promítat v lednu ale až v říjnu, neznamená to, že to bude mít menší dopad.