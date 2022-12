Náhoda to nebyla, to jen první den promítalo zimní kino - kopřivnický originál. Lidé, kteří přicházeli od centra se před plátno mohli dostat po ve sněhu proházeném chodníku lemovaném velkými kartónovými baňkami se známými hláškami z ještě známějších filmů.

Michaela Sekerášová, ředitelka Kulturního domu Kopřivnice, na místě pro Deník upřesnila, že v rámci akce promítnou osm filmů. „Je to jako osm copů, ze kterých se plete vánočka, proto té akci říkáme kinočka,“ poznamenala s úsměvem.

Nápad promítat filmy v zimě v parku prý přišel spontánně. „Kdysi, když jsem pracovala v Novém Jičíně v kulturním středisku, tak jsem měla chuť promítat na nezvyklých místech – třeba mě napadlo, že by vypadalo dobře zavěšené plátno na zimním stadionu. Lidi by si zabruslili, občas by se podívali na kousek filmu… A tak mě teď napadlo, že k vytvoření předvánoční atmosféry bychom místo hraní koled a podobně mohli promítat známé filmy,“ vysvětlila Michaela Sekerášová.

Na saně!

Na pozvánkách ke sledování pohádek či filmů s vánoční a zimní tématikou organizátoři doporučovali, aby si lidé do parku na sledování kina přivezli sáně. „Tak si to lidi mohou více užít. Tak jako existují autokina, tak tady by byli v jakémsi sáňkokině,“ doplnila s úsměvem Michaela Sekerášová.

Promítat se v Kopřivnici bude až do neděle 18. prosince, každý den od 16 hodin. Na programu jsou vždy dva filmy, které jdou hned po sobě. Ve čtvrtek to byly Tři oříšky pro Popelku a Krakonoš a lyžníci, v pátek jsou na programu filmy Anděl Páně 2 a Poslední aristokratka, v sobotu dává zimní kino pohádku S čerty nejsou žerty a romantický film Šťastný Nový rok, a konečně v neděli se lidé mohou těšit na Hrátky s čertem a na komedii S tebou mě baví svět. „Snad nám do toho nebude nějak moc sněžit,“ přála si Michaela Sekerášová.