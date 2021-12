Zimní radovánky? Zájem je obrovský, žije to i na Skalce v Ostravě, podívejte

/FOTOGALERIE/ Vloni si lidé zimních radovánek v Česku příliš neužili, letos je to naštěstí jiné. Jak to vypadá na svazích v regionu? Tak například areál Skalka v Ostravě hlásil ve středu takřkay plno, jak to tam žilo se můžete podívat také v galerii fotografa Deníku Lukáše Kaboně.

Lyžování na Skalce v Ostravě - Porubě, 29. prosince 2021. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

"Jsme rádi, velký svah jsme otevřeli před dvěma dny a zájem je obrovský," uvedla ve středu odpoledne přímo z místa ředitelka areálu Skalka v Ostravě-Porubě Barbora Kalíšková. Maricu, největší ostudu Ostravy-Poruby, zabednili. Vánoční dárek, děkují sousedé Areál toho nabízí opravdu mnoho a krom tuzemských milovníků jízdy na lyžích a snowboardech tu potkáte také návštěvníky z Polska, korejské zaměstnance firem v okolí, měli tu už také návštěvu z Belgie. Velkým lákadlem je také nabídka individuální výuky lyžování. "Toho využívají zejména rodiče, nejčastěji pro děti ve věku okolo pěti až šesti let, měli jsme tu ale už třeba také dvouletou holčičku. Děti tvoří asi devadesát procent, občas se chce ale zdokonalit i dospělý, to ale spíše v jízdě na snowboardech," říká dále Barbora Kalíšková. Skalka pak zájemcům nabízí také bruslení, či prohlídku mini zoo. V té patřčí mezi oblíbence mufloni, daňci, populární kozičky, ale třeba také klokani a další.