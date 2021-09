Zimní stadion v Novém Jičíně byl otevřen v roce 1973 jako kluziště pod širým nebem. K jeho zastřešení došlo až v roce 1980. V letech 2001-2002 proběhla 1. etapa jeho rekonstrukce, kdy bylo vybudováno nového zázemí pro hráče a sociální zařízení. Od roku 2006 do roku 2008 se prováděl další stavební zásah do budovy. Dokončovala se přístavba s obchody a restaurací. Nezrealizovala se ale hasiči požadovaná opatření a od té doby fungovalo sportoviště na základě rozhodnutí o předčasném užívání stavby. Kolaudační souhlas zajistila až nákladná rekonstrukce stadionu v loňském roce.

Přestože požadovaná rekonstrukce zimního stadionu skončila už v prosinci loňského roku, stavební úřad mohl vydat kolaudační rozhodnutí až nyní. „Museli jsme provést měření hluku z celkového provozu stavby v návaznosti na závěry hlukové studie. A to v době, kdy byla sportoviště kvůli Covidu zavřená, nešlo,“ vysvětlila vedoucí bytového odboru na novojičínské radnici Blanka Zagorská.

Radnice hned v únoru 2019 podala žádost na stavení úřad, aby povolil rekonstrukci střechy včetně instalace technologických zařízení - řízeného odvětrání, ozvučení, odvlhčovací jednotky, osvětlení a zobrazovací techniky s novým požárně bezpečnostním řešením. „Byla to nejnákladnější investiční akce loňského roku. Za uvedené dílo jsme zaplatili více než 55 milionů korun. 25 milionů nám pokryla dotace,“ dodal Dobrozemský.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.