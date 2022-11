Nový rondel v Novém Jičíně je konečně zprůjezdněný. Po čtyřech měsících

„A dojde k úspoře díky opravě střechy, kde byly velké úniky. Pokud jde o energie, myslím, že můžeme být klidní,“ míní Urban. Ceny pro veřejnost by podle něj měly zůstat stejné jako na počátku letošního roku.

Pavel Vyškovský, ředitel správy sportovišť, která provozuje zimní stadion v Kopřivnici, připustil, že náklady na energie vzrostly. „Vycházím z toho, co nám na příští rok spočítal energetik, takže žádám město asi o deset milionů korun navíc na provoz, na energie. Snad nám to do rozpočtu přidá. Pokud ne, dostaneme se určitě do problémů. Ale omezovat provoz nechceme,“ nastínil Pavel Vyškovský. Podle něj je mnohem horší situace s provozem krytého bazénu. Faktura za plyn je nyní třiapůlkrát vyšší. „Chodila měsíční faktura na tři sta tisíc korun, teď je to milion. To je hodně,“ podotkl Pavel Vyškovský. „Musíme být vděční městu, že to dotuje. Pro soukromníka by to bylo likvidační,“ dodal.

OBRAZEM: Skrytý středověk v Bílovci na zámku získal ocenění, už jste ho viděli?

Sezonu by měli udržet také ve Studénce, kde zimní stadion provozuje organizace Sport a kultura Studénka. Její ředitel Kamil Krahula Deníku potvrdil, že led by měl být zajištěn i v příštím roce od ledna do začátku dubna. „Potom se uvidí. Příští hokejovou sezonu, která vždycky začínala od srpna, spustíme tentokrát až v září,“ řžekl Kamil Krahula. Bruslení pro veřejnost má i ve Studénce zůstat beze změn. „Zatím v rozpočtu máme nějaké peníze na navýšení, tak bychom to měli zvládnout,“ uzavřel Kamil Krahula.