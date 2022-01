Hrad Helfštýn se otevře návštěvníkům v době od 8 do 16 hodin.

„Letos zpřístupníme jednotlivá nádvoří, a pokud to počasí umožní, také torzo renesančního paláce, aby se lidé mohli podívat po celém hradě. Pokud by ale mrzlo nebo sněžilo a konstrukce byly pro návštěvníky nebezpečné, tak budeme lidi pouštět pouze na nádvoří,“ nastínil kastelán hradu Jan Lauro. Vstupné bude jednotné pro všechny a lidé zaplatí symbolických 20 korun.

Přání i setkávání

Zimní výstup na Helfštýn se těší velké oblibě turistů a každoročně si přijdou na hrad popřát šťastný nový rok staří přátelé a známí. Je ale i místem setkávání spolků a příležitost pozdravit se tu si nenechají ujít skautské oddíly, hasiči, chovatelé tibetských dog nebo zástupci Československé obce legionářské.

„Loni se výstup poprvé po desítkách let neuskutečnil a věříme, že letos už akci nic nebrání, protože jde o jednorázové zpřístupnění památky. Pokud budou návštěvníci dodržovat elementární pravidla, mohlo by vše proběhnout hladce,“ soudí Jan Lauro.

Jak to bylo vloni?

Tradici se daří udržovat díky dobré spolupráci s SK Klubem českých turistů v Přerově.

„V minulosti se místa výstupu obměňovala, chodilo se na Radhošť, Ondřejník nebo Helfštýn. Kvůli častým změnám provozovatelů na vrcholech kopců ale ve finále zůstal jen Helfštýn,“ připomněl kastelán.

Zatímco klub turistů zajišťuje organizační stránku a rozdává účastníkům pochodu pamětní listy, odznaky či razítka, hrad poskytuje potřebné zázemí.

„Řada z těch, co sem dorazí, nejsou jen rodinky na procházkách, ale jsou to opravdoví turisté, evidovaní v různých klubech, a odvážejí si to jako cennou trofej z Helfštýna,“ zmínil Jan Lauro.

Letos občerstvení i s hradními kelímky

Pro účastníky zimního výstupu se na nádvoří otevře také stánek s občerstvením, kde si mohou dát lidé čaj, polévku a něco na zahřátí.

„Pan hospodský letos poprvé použije zálohovatelné kelímky - jednak, abychom pomohli ekologii a ulevili hradním kontejnerům od odpadu, a pak to může být také zajímavý sběratelský artikl - na kelímcích je totiž pěkná fotografie hradu. Vyzkoušíme to poprvé a uvidíme, jak to bude nebo nebude fungovat,“ řekl.

Na zimní výstup vždy zamíří tisíce lidí.

„V posledních letech návštěvnost překročila hranici 4 tisíc osob - vždy to ale záleželo hlavně na počasí. Celá situace s virem zamíchala kartami a nevíme, jak se bude chovat masa lidí. Očekáváme ale, že minimálně s těmi hradu blízkými se zase uvidíme a lidé, kteří sem chodí pravidelně, si přijdou popřát s přáteli do nového roku. Jde o to nepřerušit kontinuitu této akce,“ uzavřel Jan Lauro.