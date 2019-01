Nový Jičín - V současné době prý je poměrně velký zájem o napodobeniny šperků, které nosí celebrity.

Jako zlatnice se Ivana Janyšková živí asi patnáct let. Zatímco v počátcích jejího podnikání vyráběla, dnes spíše opravuje. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

ZLATÉ RUČIČKY

Ivana Janyšková dělala původně stavařinu, ale potřeba tvůrčí svobody ji přiměla změnit profesi. Vystudovala šperkařskou školu a začala podnikat ve zlatnictví. Dnes má provozovnu v centru Nového Jičína, kde s ní pracuje i její manžel.

„Zlatničina je vlastně taková kovařina, jenže ne se železem, ale se zlatem,“ rozhlíží se Ivana Janyšková po dílně, kde lze vidět ponky, válny, jemné pilníky, speciální kleště, hořáky a další nářadí.

Zlatnická dílna skutečně trochu připomíná malou kovárnu, a také práce je trochu podobná. „Nakoupí se plech, dráty, tak jako se třeba kupuje železo. Sami si ho musíme vytvarovat, válcovat, protahovat dráty na určitou sílu, také se používají raznice. Je to opravdu taková kovařina. I když je to práce se zlatem, je to špinavá práce,“ pousmála se Ivana Janyšková a dodala, že čistá práce je až to, co dostane zákazník.

Před patnácti lety, kdy začala ve zlatnictví podnikat, převažovala spíše ruční výroba na zakázku. Zákazníci leccos viděli v zahraničí a chtěli to taky. Postupem času, jak se trh otevíral, začaly dovozové výrobky ruční práci vytlačovat. „Začalo převažovat strojově lité zboží, prstýnky, náušnice a další. I proto, že lité výrobky jsou levnější a u lité výroby je větší plasticita výrobku než u té ruční,“ pokračovala majitelka zlatnictví.

V současné době prý je poměrně velký zájem o napodobeniny šperků, které nosí celebrity, a o napodobeniny výrobků známých značek, jako jsou například Bvlgari. „Největší podíl trhu tvoří Italové, kteří mají sedmdesát procent, pak Turci,“ poznamenala Ivana Janyšková.

Podle ní v současné době trochu koupě zlata stagnuje, což je zřejmě způsobeno ekonomickou situací. Investice do zlata se ale určitě vyplatí. „Za oblečení za tisícovku vám po deseti letech nedají nic. Za zlato i po té době dostanete třeba tři sta korun. Navíc vám ho třeba v zahraničí vymění téměř v každé bance za peníze,“ řekla.

V současné době zlatníky zaměstnávají hlavně opravy. Zejména řetízky, které se po letech nošení začnou trhat, a občas se upravují velikosti prstýnků a náušnice. Někdy se ale objeví i zajímavá zakázka. „Kdysi jsem dělala přívěs zákazníkovi na briliant, asi karátový, a podle odhadu specializované laboratoře měl hodnotu asi tři sta tisíc korun. Ale hned jsem duplicitně dělala provedení ze zirkonu, takže originál šel asi do trezoru,“ vzpomínala Ivana Janyšková. Ani při takové zakázce prý ale neměla trému nebo obavu, že by něco pokazila. „Beru to jako normální zakázku,“ uzavřela žena, pro niž nejdůležitější jsou dobré oči a pevné ruce.